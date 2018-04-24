Стадион «Петровский» может перейти в собственность «Тосно»

Исполнительный директор «Тосно» Леонид Хоменко рассказал о том, что губернатор Ленинградской области выступил с инициативой по переходу стадиона «Петровский» в собственность клуба.

— Действительно прошла встреча с губернатором. Он озвучил такие планы. Думаю, «Тосно» не будет принимать участия в переговорном процессе. Это инициатива губернатора, который собирается решать проблему по своим каналам. Но хорошо, если проблема решится быстрее, чтобы мы понимали свои возможности. Будет свой стадион — уже плюс. А где будем играть — в РФПЛ, ФНЛ еще посмотрим.

— Стадион будет бесплатно предоставляться «Тосно»?

— Пока не могу сказать: бесплатно или минимальная оплата. Это целиком и полностью прерогатива губернатора.