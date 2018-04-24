Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стадион «Петровский» может перейти в собственность «Тосно»

Стадион «Петровский» может перейти в собственность «Тосно»

24 апреля 2018, 10:15
5

Исполнительный директор «Тосно» Леонид Хоменко рассказал о том, что губернатор Ленинградской области выступил с инициативой по переходу стадиона «Петровский» в собственность клуба.

— Действительно прошла встреча с губернатором. Он озвучил такие планы. Думаю, «Тосно» не будет принимать участия в переговорном процессе. Это инициатива губернатора, который собирается решать проблему по своим каналам. Но хорошо, если проблема решится быстрее, чтобы мы понимали свои возможности. Будет свой стадион — уже плюс. А где будем играть — в РФПЛ, ФНЛ еще посмотрим.

— Стадион будет бесплатно предоставляться «Тосно»?

— Пока не могу сказать: бесплатно или минимальная оплата. Это целиком и полностью прерогатива губернатора.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Тосно
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
m40
1524555638
Похоже борцы за 6 место снова могут расслабиться. Была надежда, что Тосно не пройдет аттестацию (или как оно там называется, у Авангарда тоже не айс с этим) и 6 путевку в ЕК отдадут 6 команде
Ответить
prezent2017
1524558505
Не жирновато-ли будет?
Ответить
Федя Кабак
1524567221
Как то нагловато. Они же из области
Ответить
prezent2017
1524578427
Петровский - стадион легкоатлетический. На нем можно чемпионаты всякие проводить, в регби играть. Чего ради его какому-то зачуханному клупу из области отдавать. Разве что в аренду на домашние матчи.
Ответить
Taps
1524585769
Даёшь лосиков и корюшку !
Ответить
Главные новости
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
2
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
9
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
6
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
14
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
22
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
Все новости
Все новости
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда
15:22
1
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
21
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
6
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+