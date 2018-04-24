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    Стадион «Петровский» может перейти в собственность «Тосно»

    Исполнительный директор «Тосно» Леонид Хоменко рассказал о том, что губернатор Ленинградской области выступил с инициативой по переходу стадиона «Петровский» в собственность клуба.

    — Действительно прошла встреча с губернатором. Он озвучил такие планы. Думаю, «Тосно» не будет принимать участия в переговорном процессе. Это инициатива губернатора, который собирается решать проблему по своим каналам. Но хорошо, если проблема решится быстрее, чтобы мы понимали свои возможности. Будет свой стадион — уже плюс. А где будем играть — в РФПЛ, ФНЛ еще посмотрим.

    — Стадион будет бесплатно предоставляться «Тосно»?

    — Пока не могу сказать: бесплатно или минимальная оплата. Это целиком и полностью прерогатива губернатора.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.04.2018 10:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1311

      Taps 24 апреля 2018, 19:02

      Даёшь лосиков и корюшку !

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 апреля 2018, 17:00

      Петровский - стадион легкоатлетический. На нем можно чемпионаты всякие проводить, в регби играть. Чего ради его какому-то зачуханному клупу из области отдавать. Разве что в аренду на домашние матчи.

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 24 апреля 2018, 13:53

      Как то нагловато. Они же из области

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 апреля 2018, 11:28

      Не жирновато-ли будет?

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      Рейтинг: +3136

      m40 24 апреля 2018, 10:40

      Похоже борцы за 6 место снова могут расслабиться. Была надежда, что Тосно не пройдет аттестацию (или как оно там называется, у Авангарда тоже не айс с этим) и 6 путевку в ЕК отдадут 6 команде

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