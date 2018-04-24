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    «Манчестер Сити» готов отпустить Стоунса за 47,5 миллиона

    Руководство «Манчестер Сити» не собирается удерживать защитника Джона Стоунса в предстоящее летнее трансферное окно.

    24-летний футболист не выходил в стартовом составе «горожан» в этом календарном году. Его отношения с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой нельзя назвать идеальными.

    Среди потенциальных покупателей называется «Арсенал» и «Ливерпуль», но им придется выплатить за игрока не менее 47,5 миллиона фунтов стерлингов, которых запрашивает «Сити».

    Источник: The Sun

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    24.04.2018 06:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +60

      REAL1902 24 апреля 2018, 08:16

      Ван Дейк и Стоунс - вполне неплохая и очень перспективная пара центральных защитников. Так что было бы интересно увидеть его в Ливерпуле.

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