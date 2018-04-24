«Манчестер Сити» готов отпустить Стоунса за 47,5 миллиона

Руководство «Манчестер Сити» не собирается удерживать защитника Джона Стоунса в предстоящее летнее трансферное окно.

24-летний футболист не выходил в стартовом составе «горожан» в этом календарном году. Его отношения с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой нельзя назвать идеальными.

Среди потенциальных покупателей называется «Арсенал» и «Ливерпуль», но им придется выплатить за игрока не менее 47,5 миллиона фунтов стерлингов, которых запрашивает «Сити».