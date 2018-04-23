Кафельников – о «Спартаке»: «11 дегенератов. Такого неуважения к своим болельщикам я никогда не видел»

Женя, нельзя обзывать таких ребят дегенератами! Ну, просрали Ливерпулю 0:7, следом почти подряд слили Уралу, Тосно, Ахмату. В самое горячее время... Давай назовем их "мужиками". Что, язык не поворачивается?
Олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников подверг критике игру московского клуба в матче 27-го тура РФПЛ против «Ахмата».
«Уже даже не смешно. 11 дегенератов. Такого неуважения к своим болельщикам я никогда не видел», – написал Кафельников в твиттере.
Данный матч – 800-й для «Спартака» в чемпионате России.
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