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    Кафельников – о «Спартаке»: «11 дегенератов. Такого неуважения к своим болельщикам я никогда не видел»

    Олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников подверг критике игру московского клуба в матче 27-го тура РФПЛ против «Ахмата».

    «Уже даже не смешно. 11 дегенератов. Такого неуважения к своим болельщикам я никогда не видел», – написал Кафельников в твиттере.

    Данный матч – 800-й для «Спартака» в чемпионате России.

    «Спартак» разгромно проигрывает «Ахмату». Фанаты негодуют!

    Источник: Twitter

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    23.04.2018 21:11
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +3795

      serppion 24 апреля 2018, 12:41

      Женя, нельзя обзывать таких ребят дегенератами! Ну, просрали Ливерпулю 0:7, следом почти подряд слили Уралу, Тосно, Ахмату. В самое горячее время... Давай назовем их "мужиками". Что, язык не поворачивается?

      1
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 24 апреля 2018, 11:45

      Наши судьи ЧУДИТЬ умеют и прошлогоднее чемпионство Спартака вам тому БЕЗОБРАЗНЫЙ вопиющий пример этого ЧУДИЛОВА!
      Как Спартак, за счёт ЦЕНЫ ВОПРОСА, наши судьи вытащили на первое место в чемпионате!
      А вспомните, как судья Безбородов помог Спартаку УКРАСТЬ Суперкубок у Локомотива!!!
      Это же вечный ПОЗОР Спартака и судьи Безбородова!!!

      Это самый слабый тренер «Спартака» на моей памяти!!!
      Спартак стал чемпионом благодаря нашим судьям, а не тренеру!

      Вспомните, как Спартак ПРОВАЛИЛ первые 10 туров этого сезона!
      Вот теперь ПРИШЕЛ черёд Спартаку валить КОНЦОВКУ чемпионата!
      Так, что ждите ПРОВАЛА Спартака!
      Он уже начался!
      Последние игры вам тому ВОПИЮЩИЙ пример этого ПРОВАЛА!

      Прошлый сезон Спартак выехал за счёт судейской помощи, а сейчас эта помощь тоже есть, но она не всесильна и вот вам результат!
      Без помощи судей Спартак выглядит БЛЕКЛО и невразумительно.

      Бегают, но без конструктива и мысли!
      Тренер не может привести команду в чувство и наладить взаимодействие.
      Состав у Спартака хороший, но его надо настраивать на последние игры концовки, а у тренера с этим большие ПРОБЛЕМЫ!

      И как результат НЕОЖИДАННЫЙ провал, когда его никто не ЖДАЛ!
      Картина Репина - "Не ждали" - футбольным маслом по концовке нашего чемпионата!!!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 11:06

      со своими нужно оставаться и в радости и в горе, а тут видно кто он на самом деле.

      0
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      Рейтинг: +839

      dimag 24 апреля 2018, 09:58

      Лучшеб за дочерью своей смотрел, чем за спартаком

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 24 апреля 2018, 00:03

      ты сам то играл как проститутка неумелая...!
      Ничего завоевать не смог,Сафин и то,больше пользы принес..как не сосал у тарпищева,ничего не насосал,урод..еще и критикует...
      Ладно был бы кем-то..а то лапоть,ещё и соломинку учит

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 23 апреля 2018, 22:48

      хрен с ним с Ахматом, игра уже ничего не решала, только в догонялки играли, а вот Кубок просрали, это да!
      Пердуны жирные, а не футболисты.

      4
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 23 апреля 2018, 22:47

      себя то плюсани, а то как то неправильно

      2
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 23 апреля 2018, 22:37

      Ну наконец Кафель придурошный что - то толковое сказал)

      1
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      Рейтинг: +89

      ROBERTUSA 23 апреля 2018, 22:36

      Мне кажется болельщики Спартака не рады такому болельщику как Евгений Кафельников?))

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      Рейтинг: +788

      dddolphin 23 апреля 2018, 22:23

      Народная команда
      Миллионы болельщиков
      И только один, осветленный
      Такой же настоящий, как безалкогольное пиво
      :)

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > dddolphin 23 апреля 2018, 22:29

      Будда с ракеткой...)))

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      Рейтинг: +788

      dddolphin > ЖОРРО 23 апреля 2018, 22:41

      В первом слове букв М и К на хватает, а Б и одна Д лишние))

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      Рейтинг: +788

      dddolphin > dddolphin 23 апреля 2018, 22:48

      Игорь В, Вы Кафельников?)
      так минусите с основного ника, что по паспорту, не стесняйтесь))

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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > dddolphin 24 апреля 2018, 23:48

      возможно....)))

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