Кафельников – о «Спартаке»: «11 дегенератов. Такого неуважения к своим болельщикам я никогда не видел»

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников подверг критике игру московского клуба в матче 27-го тура РФПЛ против «Ахмата».

«Уже даже не смешно. 11 дегенератов. Такого неуважения к своим болельщикам я никогда не видел», – написал Кафельников в твиттере.

Данный матч – 800-й для «Спартака» в чемпионате России.

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