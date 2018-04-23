Торрес: «Испанские болельщики будут скучать по Иньесте»

Иньеста один из величайших футболистов современности. И игра и личность его всегда был на высоте.Он один из четырех футболистов которые выступали за барселону я как болельщик РЕАЛА всегда уважал , даже пожалел что они не вступают за РЕАЛ.
Эти гение-РОНАЛЬДИНЙО , ПУЙОЛ , ХАВИ И ИНЬЕСТА.
Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес заявил, что Примера многое потеряет с уходом полузащитника «Барселоны» Андреса Иньеста. Ранее сообщалось, что 33-летний футболист по окончании сезона перейдет в один из китайских клубов.
«Для испанцев будет большой потерей не видеть Иньесту в «Барселоне» и в Ла Лиге, и это его наследие.
То, как он провел финал Кубка Испании с «Севильей», и уровень, который он показывает, – это чудо.
Андрес еще не объявил о своем уходе, и я думаю, он заслужил право решать. Каждый должен уважать его решение», – сказал Торрес.
Напомним, Иньеста выступает за сине-гранатовых с 2002 года.