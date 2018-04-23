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    Торрес: «Испанские болельщики будут скучать по Иньесте»

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес заявил, что Примера многое потеряет с уходом полузащитника «Барселоны» Андреса Иньеста. Ранее сообщалось, что 33-летний футболист по окончании сезона перейдет в один из китайских клубов.

    «Для испанцев будет большой потерей не видеть Иньесту в «Барселоне» и в Ла Лиге, и это его наследие.

    То, как он провел финал Кубка Испании с «Севильей», и уровень, который он показывает, – это чудо.

    Андрес еще не объявил о своем уходе, и я думаю, он заслужил право решать. Каждый должен уважать его решение», – сказал Торрес.

    Напомним, Иньеста выступает за сине-гранатовых с 2002 года.

    Источник: Tribalfootball

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    23.04.2018 12:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +617

      nelez 24 апреля 2018, 12:55

      Иньеста один из величайших футболистов современности. И игра и личность его всегда был на высоте.Он один из четырех футболистов которые выступали за барселону я как болельщик РЕАЛА всегда уважал , даже пожалел что они не вступают за РЕАЛ.
      Эти гение-РОНАЛЬДИНЙО , ПУЙОЛ , ХАВИ И ИНЬЕСТА.

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