Торрес: «Испанские болельщики будут скучать по Иньесте»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес заявил, что Примера многое потеряет с уходом полузащитника «Барселоны» Андреса Иньеста. Ранее сообщалось, что 33-летний футболист по окончании сезона перейдет в один из китайских клубов.

«Для испанцев будет большой потерей не видеть Иньесту в «Барселоне» и в Ла Лиге, и это его наследие.

То, как он провел финал Кубка Испании с «Севильей», и уровень, который он показывает, – это чудо.

Андрес еще не объявил о своем уходе, и я думаю, он заслужил право решать. Каждый должен уважать его решение», – сказал Торрес.

Напомним, Иньеста выступает за сине-гранатовых с 2002 года.