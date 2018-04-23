Перес: «Уверен, Навас в «Реале» на долгие годы»

Президент «Реала» Флорентино Перес уверен, что Кейлор Навас останется в команде как минимум до завершения своего шестилетнего контракта.

«Кейлор завоевал любовь всех в Мадриде. Он сделал это за счет своего профессионализма, таланта и поведения. Он дорожит ценностями «Реала».

Мы очень гордимся тем, что он является нашим вратарем, вне зависимости от того, что говорят вокруг. Он продолжит работать здесь. Уверен, что он с нами на долгие годы», – заявил Перес.

Действующий контракт Наваса с клубом рассчитан до 2020 года. Он перешел в «Реал» из «Леванте» в 2014 году.