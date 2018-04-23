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    Перес: «Уверен, Навас в «Реале» на долгие годы»

    Президент «Реала» Флорентино Перес уверен, что Кейлор Навас останется в команде как минимум до завершения своего шестилетнего контракта.

    «Кейлор завоевал любовь всех в Мадриде. Он сделал это за счет своего профессионализма, таланта и поведения. Он дорожит ценностями «Реала».

    Мы очень гордимся тем, что он является нашим вратарем, вне зависимости от того, что говорят вокруг. Он продолжит работать здесь. Уверен, что он с нами на долгие годы», – заявил Перес.

    Действующий контракт Наваса с клубом рассчитан до 2020 года. Он перешел в «Реал» из «Леванте» в 2014 году.

    Источник: Goal.com

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    23.04.2018 10:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 23 апреля 2018, 11:39

      В этом сезоне у него, конечно, не все получается. НО он голкипер очень высокого уровня, и в сезонах 16 и 17, был одним из лучших в мире.

      3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 23 апреля 2018, 11:15

      Хороший голкипер, надежный

      1
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