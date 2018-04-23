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    Фанат Лаказетта сделал татуировку с лицом своего кумира на пятой точке

    Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт встретил своего фаната после матча 35-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (4:1). Поклонник француза сделал татуировку с изображением лица кумира на своей пятой точке.

    «Когда ты встречаешь своего фаната, который сделал татуировку с твоим лицом на своем… теле», – написал Лаказетт в твиттере.

    Источник: Twitter

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    23.04.2018 10:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 апреля 2018, 22:28

      Когда Ляказетт не забивает в пустые ворота,этот болельщик начинает неистово хлестать себя по татуировке...в наказание)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 апреля 2018, 22:27

      Почему на ягодице???Не так значит он его и любит....)))

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 23 апреля 2018, 12:29

      Помимо того, что это просто идиотизм, это ещё и, на мой взгляд, просто расизм. Лаказетт - негр(уж извините, что не пишу "чернокожий", т.к. считаю, что в русском языке слово "негр" абсолютно не обидное), и изображение его на ж... этого субъекта - акт расизма.То что Лаказетт лыбится при обозрении этого "шедевра" - просто, мягко говоря, неудачный пиар.А выставление этого на публичное обозрение - психическое отклонение или, минимум, мелкое хулиганство.

      1
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      Рейтинг: +807

      jet andy 23 апреля 2018, 12:01

      А по-моему полный идиотизм.

      5
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 23 апреля 2018, 11:39

      А может это его любимая часть тела, вот он и сделал.)))

      2
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      Рейтинг: +100718

      zigbert 23 апреля 2018, 11:36

      Поклонник с недалекой фантазией.

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 11:31

      очень уважает и любит видимо своего кумира раз сделал тату на таком месте))

      6
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      Рейтинг: +1055

      3ton 23 апреля 2018, 10:59

      Вся Россия в этой пятой точке живет))

      5
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > 3ton 23 апреля 2018, 12:32

      Какая связь с тем где живёт, по вашему мнению, Россия и этой дурью субъекта, который даже на глобусе России её не найдёт?

      2
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