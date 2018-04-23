Фанат Лаказетта сделал татуировку с лицом своего кумира на пятой точке

Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт встретил своего фаната после матча 35-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (4:1). Поклонник француза сделал татуировку с изображением лица кумира на своей пятой точке.

«Когда ты встречаешь своего фаната, который сделал татуировку с твоим лицом на своем… теле», – написал Лаказетт в твиттере.