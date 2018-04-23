Фанат Лаказетта сделал татуировку с лицом своего кумира на пятой точке

Когда Ляказетт не забивает в пустые ворота,этот болельщик начинает неистово хлестать себя по татуировке...в наказание)))
Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт встретил своего фаната после матча 35-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (4:1). Поклонник француза сделал татуировку с изображением лица кумира на своей пятой точке.
«Когда ты встречаешь своего фаната, который сделал татуировку с твоим лицом на своем… теле», – написал Лаказетт в твиттере.
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— Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) 22 апреля 2018 г.