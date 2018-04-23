Венгер знал об увольнении из «Арсенала» еще четыре недели назад

Благородный шаг со стороны руководства.
Венгер очень много сделал для клуба и для футбола. Раскрыл кучу талантов. Благодаря бережливой политике клуб смог построить новый стадион.
Грустно как-то, хотя и понятно, что изжил там себя.
Хочется, чтобы клуб оставил ему символичную должность вроде почётного консультанта или типа того. Ну как Фергюсон у МЮ.
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер знал о своем увольнении из лондонского клуба еще четыре недели назад. Данный уход хранился в тайне, о нем могли знать только семья и близкие друзья французского специалиста.
Подобная тайна связана с тем, что клуб пошел на встречу тренеру, который работал в «Арсенале» 22 года. Он попросил о том, что хочет сам объявить о своей отставке.
Сейчас в «Арсенале» ищут достойного преемника Венгеру, выбирая из восьми основных кандидатов.