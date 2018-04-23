Венгер знал об увольнении из «Арсенала» еще четыре недели назад

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер знал о своем увольнении из лондонского клуба еще четыре недели назад. Данный уход хранился в тайне, о нем могли знать только семья и близкие друзья французского специалиста.

Подобная тайна связана с тем, что клуб пошел на встречу тренеру, который работал в «Арсенале» 22 года. Он попросил о том, что хочет сам объявить о своей отставке.

Сейчас в «Арсенале» ищут достойного преемника Венгеру, выбирая из восьми основных кандидатов.