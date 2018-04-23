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    Венгер знал об увольнении из «Арсенала» еще четыре недели назад

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер знал о своем увольнении из лондонского клуба еще четыре недели назад. Данный уход хранился в тайне, о нем могли знать только семья и близкие друзья французского специалиста.

    Подобная тайна связана с тем, что клуб пошел на встречу тренеру, который работал в «Арсенале» 22 года. Он попросил о том, что хочет сам объявить о своей отставке.

    Сейчас в «Арсенале» ищут достойного преемника Венгеру, выбирая из восьми основных кандидатов.

    Источник: Daily Mail

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    23.04.2018 09:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 23 апреля 2018, 12:20

      Благородный шаг со стороны руководства.
      Венгер очень много сделал для клуба и для футбола. Раскрыл кучу талантов. Благодаря бережливой политике клуб смог построить новый стадион.
      Грустно как-то, хотя и понятно, что изжил там себя.
      Хочется, чтобы клуб оставил ему символичную должность вроде почётного консультанта или типа того. Ну как Фергюсон у МЮ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100718

      zigbert 23 апреля 2018, 10:48

      Наверное все таки пора ,но ни один болельщик Арсенала не скажет ему ничего плохого.

      3
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      ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > zigbert 23 апреля 2018, 11:17

      Почему он не в Тульском арсенале ? Почему Карл ??!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 23 апреля 2018, 09:40

      Пора уже)

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 апреля 2018, 09:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      все вот восхищаются Арсеном, а что он за эти 22 года выиграл с канонирами особенно в последнее время

      -5
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Garrincha58 23 апреля 2018, 10:25

      Он стабильно держал команду в зоне ЛЧ при достаточно не большом бюджете... но в последнее время из за вливаний денег в другие команды и Арсеналу пришлось тратиться, да и в 4ке держаться не получается

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 апреля 2018, 09:30

      тайны лондонского двора

      1
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