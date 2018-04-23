Салах: «Я вернулся в Англию совсем другим футболистом и человеком»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком Англии в текущем сезоне. После получения этой награды он признался, что всегда стремился к такому успеху.

«С первого дня после моего ухода из Премьер-лиги я думал о том, что должен буду вернуться сюда. В «Челси» у меня не было реального шанса раскрыться, поэтому я поставил для себя цель – приехать в Англию и доказать свою состоятельность. Думаю, я вернулся в Англию совсем другим футболистом и человеком.

Я счастлив, что получил эту награду. Рад за партнеров по команде и доволен тем, что мы делаем в этом сезоне в Лиге чемпионов», – заявил Салах.

Напомним, египтянин выступал в составе «Челси» в сезоне-2014/15, проведя 13 матчей, в которых забил два гола. Позже он отправился в «Фиорентину», а затем перешел в «Рому».