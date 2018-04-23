Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Салах: «Я вернулся в Англию совсем другим футболистом и человеком»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком Англии в текущем сезоне. После получения этой награды он признался, что всегда стремился к такому успеху.

    «С первого дня после моего ухода из Премьер-лиги я думал о том, что должен буду вернуться сюда. В «Челси» у меня не было реального шанса раскрыться, поэтому я поставил для себя цель – приехать в Англию и доказать свою состоятельность. Думаю, я вернулся в Англию совсем другим футболистом и человеком.

    Я счастлив, что получил эту награду. Рад за партнеров по команде и доволен тем, что мы делаем в этом сезоне в Лиге чемпионов», – заявил Салах.

    Напомним, египтянин выступал в составе «Челси» в сезоне-2014/15, проведя 13 матчей, в которых забил два гола. Позже он отправился в «Фиорентину», а затем перешел в «Рому».

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.04.2018 07:06
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100714

      zigbert 23 апреля 2018, 10:30

      Трудно будет его сдержать сборной России на ЧМ2018.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 23 апреля 2018, 08:53

      Лишь бы на ЧМе такую результативность не развил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 23 апреля 2018, 08:23

      Главное что бы не был выскочкой на один сезон,а продолжал бомбить гол за голом.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11