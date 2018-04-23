Геркус: «Локомотив» гарантировал себе медали РФПЛ. Не унываем!»

еще не гарантировал же, у локо 57 а у зенита 49. еще разыгрывается 9 очков. Так что еще могут стать четвертыми.
Президент «Локомотива» Илья Геркус с оптимизмом воспринял результат матча 27-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:0).
«Вторая ничья, к большому сожалению, но глобально ничего не меняется. Все зависит только от нас! Продолжаем вместе двигаться к нашей общей цели!
Кстати, сегодня мы гарантировали себе медали чемпионата. Не унываем!» – сообщил Геркус на своей странице в твиттере.
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— Илья Геркус (@ilgerkus) 22 апреля 2018 г.