Геркус: «Локомотив» гарантировал себе медали РФПЛ. Не унываем!»

Президент «Локомотива» Илья Геркус с оптимизмом воспринял результат матча 27-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:0).

«Вторая ничья, к большому сожалению, но глобально ничего не меняется. Все зависит только от нас! Продолжаем вместе двигаться к нашей общей цели!

Кстати, сегодня мы гарантировали себе медали чемпионата. Не унываем!» – сообщил Геркус на своей странице в твиттере.