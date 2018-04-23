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    Геркус: «Локомотив» гарантировал себе медали РФПЛ. Не унываем!»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус с оптимизмом воспринял результат матча 27-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:0).

    «Вторая ничья, к большому сожалению, но глобально ничего не меняется. Все зависит только от нас! Продолжаем вместе двигаться к нашей общей цели!

    Кстати, сегодня мы гарантировали себе медали чемпионата. Не унываем!» – сообщил Геркус на своей странице в твиттере.

    Источник: Twitter

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    23.04.2018 01:52
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 23 апреля 2018, 14:39

      еще не гарантировал же, у локо 57 а у зенита 49. еще разыгрывается 9 очков. Так что еще могут стать четвертыми.

      0
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > Cosh18 23 апреля 2018, 17:28

      Зенит и ЦСКА играют между собой же,то есть гарантировал

      1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 23 апреля 2018, 14:03

      Вот и получите бронзу)

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 апреля 2018, 12:42

      Рано расслабились -- кабы чего не вышло !!!

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 23 апреля 2018, 11:58

      Надо золото !

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 11:06

      то есть если что согласны на серебро и бронзу, молодцы!)

      3
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      Рейтинг: +52

      Локо1985 > OfaZavr 23 апреля 2018, 12:25

      Больше скажу, по планам на сезон согласны и на пятое, только это уже слабенькие отмазки товарища Геркуса.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Локо1985 23 апреля 2018, 18:14

      видимо так, просто сами наверно удивлены что столько осечек в последних играх и пытаются найти позитив.

      0
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      Рейтинг: +100714

      zigbert 23 апреля 2018, 10:13

      С каким бы результатом не закончил Локомотив чемпионат - он показал добротный футбол.

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 23 апреля 2018, 08:30

      Ситуация в таблице не очевидная. Надо вспоминать, кто с кем играет, кто сколько очков еще может набрать. Вот есть же люди, которые сидят и высчитывают все это. Вот им заняться нечем)

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 23 апреля 2018, 08:06

      Согласны и на бронзу

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 23 апреля 2018, 06:57

      С ума сошел? Для гарантии нужно 5 очков набирать в оставшихся играх.

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      Рейтинг: +100714

      zigbert > Антибиотик 23 апреля 2018, 10:06

      Тут имеются в виду не золотые медали.

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      Рейтинг: +236

      Viktor781 23 апреля 2018, 02:28

      За такую игру вам не медали, а лишить бы вас зп месяца на 3.

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