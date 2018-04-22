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    Муса – о победе над «Краснодаром»: «Решили, что умрем на поле, но добудем три очка»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса прокомментировал победу в матче 27-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:1).

    – Я был уверен, что мы выиграем. Переломным моментом стал первый гол. Я был уверен, что мы вырвем победу.

    – За счет чего ЦСКА выигрывает такие тяжелые матчи?

    – Мы не имеем права больше оступаться, поэтому решили, что умрем на поле, но добудем три очка. Так и получилось.

    ЦСКА выиграл у «Краснодара» матч за Лигу чемпионов. Муса – герой!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.04.2018 18:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 апреля 2018, 21:19

      И не умерли и победили. Да ты,Муса,-Кощей Бессмертный !))ЦСКА,меж тем,может и золотишко у желдорбата из-под носа увести !))

      1
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 22 апреля 2018, 20:51

      Молодцы - не сломались после пропущенного! Уважуха... Люблю матчи, когда до последнего борются!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 апреля 2018, 20:09

      Мусе необходимо осуществлять свое желание играть в ПФК ЦСКА, игроки
      которого играют на него и вместе с ним для побед команды. В Лесторе не так,
      там нет такого уважения к игроку, даже среди болельщиков. Это Россия.

      3
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      Рейтинг: +258

      Смешная Лошадь 22 апреля 2018, 19:46

      Нет, ну как они это делают?)) Отличная волевая победа, плюс три очка в копилку, с победой))

      3
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 22 апреля 2018, 19:11

      Видимо, Муса сделал правильные выводы из той ситуации с рукопожатием. Молодец!

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 апреля 2018, 18:55

      Молодцы! Победа ЦСКА достойна уважения. Нужно обязательно выиграть ещё три игры

      10
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 22 апреля 2018, 18:53

      Так держать! Через неделю ждем победы!!!

      7
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      Рейтинг: +213

      Pangolin 22 апреля 2018, 18:47

      Вяло играли...Скорее Краснодар себе привез 2а гола, а не ЦСКА забил. Но все равно молодцы, вытащили матч...

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Pangolin 22 апреля 2018, 18:53

      Заставить противника привозить себе проблему, это заслуга ЦСКА.

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