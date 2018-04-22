Нападающий ЦСКА Ахмед Муса прокомментировал победу в матче 27-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:1).

– Я был уверен, что мы выиграем. Переломным моментом стал первый гол. Я был уверен, что мы вырвем победу.

– За счет чего ЦСКА выигрывает такие тяжелые матчи?

– Мы не имеем права больше оступаться, поэтому решили, что умрем на поле, но добудем три очка. Так и получилось.

ЦСКА выиграл у «Краснодара» матч за Лигу чемпионов. Муса – герой!