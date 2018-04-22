И не умерли и победили. Да ты,Муса,-Кощей Бессмертный !))ЦСКА,меж тем,может и золотишко у желдорбата из-под носа увести !))
Нападающий ЦСКА Ахмед Муса прокомментировал победу в матче 27-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:1).
– Я был уверен, что мы выиграем. Переломным моментом стал первый гол. Я был уверен, что мы вырвем победу.
– За счет чего ЦСКА выигрывает такие тяжелые матчи?
– Мы не имеем права больше оступаться, поэтому решили, что умрем на поле, но добудем три очка. Так и получилось.
ЦСКА выиграл у «Краснодара» матч за Лигу чемпионов. Муса – герой!