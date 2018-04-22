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    Болельщики «Зенита» – Дзюбе: «Пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха. Ни пера, ни пуха и по жизни пруха»

    Болельщики «Зенита» на матче 27-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» вывесили баннер в поддержку нападающего Артема Дзюбы, сообщает корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    «Пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха, ни пера ни пуха и по жизни пруха», – написано на баннере.

    За участие Дзюбы в матче «Арсенал» должен заплатить «Зениту» 10 миллионов рублей. Нападающий вышел в стартовом составе и отдал голевую передачу.

    Дзюба сыграет против «Зенита». Кто-то заплатил

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2018 14:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 22 апреля 2018, 21:37

      Не все болельщики так могут ,без ненависти и злобы.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 апреля 2018, 20:52

      Серьезно????У Зенита есть хорошие фанаты.Я им хлопаю.

      1
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 22 апреля 2018, 17:16

      Надеюсь следующий баннер будет-Манчини,вон из Зенита!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 22 апреля 2018, 16:09

      Так он мало того что отдал он и забил

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Зенит 12 22 апреля 2018, 20:53

      ну это же замечательно

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 22 апреля 2018, 15:41

      Заболотный хорош... И прическа крутая и наколки... Если бы еще и в футбол умел играть, цены бы ему небыло...

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Тазит 22 апреля 2018, 20:53

      ага,наколки прикольные делает на деньги Зенита)))0

      0
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      Рейтинг: +11476

      alex1951 22 апреля 2018, 15:04

      Если ЗЕНИТ
      победит,то
      это будет Главная Сенсация тура.

      2
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 22 апреля 2018, 14:57

      Ни пера, ни хepА и в кармане дыра. Первонах

      -1
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