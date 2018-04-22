Болельщики «Зенита» – Дзюбе: «Пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха. Ни пера, ни пуха и по жизни пруха»

Болельщики «Зенита» на матче 27-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» вывесили баннер в поддержку нападающего Артема Дзюбы, сообщает корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

«Пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха, ни пера ни пуха и по жизни пруха», – написано на баннере.

За участие Дзюбы в матче «Арсенал» должен заплатить «Зениту» 10 миллионов рублей. Нападающий вышел в стартовом составе и отдал голевую передачу.

Дзюба сыграет против «Зенита». Кто-то заплатил