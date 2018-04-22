«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

в том году, его команда конечно "Поздравила", посмотрим что в этом выкинут...
Сегодня, 22 апреля, день рождения празднует главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Итальянцу исполнилось 54 года.
«Поздравляем Массимо с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед вместе с красно-белыми!» – говорится в сообщении пресс-службы.
Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года. По итогам прошлого сезона команда стала чемпионом России.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 апреля 2018 г.