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    «Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

    Сегодня, 22 апреля, день рождения празднует главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Итальянцу исполнилось 54 года.

    «Поздравляем Массимо с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед вместе с красно-белыми!» – говорится в сообщении пресс-службы.

    Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года. По итогам прошлого сезона команда стала чемпионом России.

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.04.2018 12:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 23 апреля 2018, 07:02

      в том году, его команда конечно "Поздравила", посмотрим что в этом выкинут...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 22 апреля 2018, 20:57

      Массимо ты наша гордость.С Днем Рождения.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 апреля 2018, 18:27

      С днем рождения Массимо! здоровья, успехов и всего наилучшего!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      nirita 22 апреля 2018, 16:04

      Значит Спартак проиграет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 22 апреля 2018, 15:38

      Массимо с днюхой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 22 апреля 2018, 14:49

      Массимо прими поздравления от всех болельщиков команды

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 апреля 2018, 13:48

      От всей Души присоединяюсь к поздравлениям!

      2
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 22 апреля 2018, 13:35

      Свинину на праздничный стол не подавать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 22 апреля 2018, 13:24

      ради такого праздника надо завтра Ахмату слить побольше, 1-3

      0
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 22 апреля 2018, 12:29

      Массимо - с днем рождения! Футболистам - не омрачите завтра ещё одну днюху!

      1
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