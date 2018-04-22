«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

Сегодня, 22 апреля, день рождения празднует главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Итальянцу исполнилось 54 года.

«Поздравляем Массимо с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед вместе с красно-белыми!» – говорится в сообщении пресс-службы.

Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года. По итогам прошлого сезона команда стала чемпионом России.