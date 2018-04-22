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Зарплата Дзюбы в «Арсенале» – 3 миллиона в месяц

22 апреля 2018, 11:15
32

Зарплата нападающего «Арсенала» Артема Дзюбы в Туле составляет 3 миллиона рублей в месяц. Две трети из этой суммы выплачивает «Зенит», которому принадлежит футболист.

Для участия Дзюбы в матче 27-го тура РФПЛ против петербуржцев туляки должны заплатить 10 миллионов.

Если эту сумму выплатит сам игрок, то отдаст все, что заработает за срок аренды в Туле. Форвард готов погасить половину суммы.

В нынешнем сезоне Дзюба провел за «канониров» в РФПЛ шесть матчей, в которых забил четыре гола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем
Комментарии (32)
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andr2112
1524385144
Ну, давайте, пожалеем "обнищавшего" Дзюбиньо!
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Старикан
1524385333
Ну, Дзюбе понятно зачем это нужно...но насколько нужно Арсеналу оплачивать эти амбиции?
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Старикан
1524385454
Такое впечатление, что он играет не в футбол, а в игру "Как сильно я смогу насрать своим бывшим командам"
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shinnik
1524385538
Поле чудес в стране дураков.. Шатов,понятно,не собирается возвращаться.. А этот-то ,повелитель раздевалок, о чём думает...?
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h3LL1k
1524386072
уважаю Зенит ,но хочу чтоб Дзюба забил и доказал что руководство со своей политикой дибилы!
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Бриг
1524386650
То есть, это сам Зенит на 2/3 оплатит участие Дзюбы в игре против себя. Нормально составляют договора аренды. Как там Лавров сказал?
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Masteralex
1524389024
бомбардир, ну учитесь вы уже хоть чуть-чуть думать, а не писать такие тупые вбросы про з/п Дзюбы 3 млн там же четко написано, что 3 млн это треть з/п, то есть 3 млн это та часть что Дзюбе платит Арсенал, ещё 6 млн сверху платит Зенит, в комменте это подтверждается, 9 млн з/п, ДЕВЯТЬ, какие нахер 3 в зените все з/п с русским паспортом от 1.5 ляма евро начинаются, на 500 тысяч в год туда бы вряд ли кто-то пошел или Дзюба такой дурак, что ушёл в Арсенал с понижением з/п в 3-4 раза? сказки же
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3a zenit
1524389223
его проще убить чем прокормить!За что б л я ть такие деньги платят этим кривоногим у е б анам?П и з ды давать нужно после каждого матча вот таким зюбам и кокошам!В Зените одни дармоеды играют!Да во всех топ наших клубах!После ЧМ требую дать звизды всем кто опозорит нашу страну,всех вывести на Красную площадь и заплевать нахер.
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OfaZavr
1524410207
очень даже неплохо, но если старается и отрабатывает то почему бы и нет.
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zigbert
1524419156
Если бы не был в аренде,получал бы значительно меньше.
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