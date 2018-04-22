Зарплата Дзюбы в «Арсенале» – 3 миллиона в месяц

Зарплата нападающего «Арсенала» Артема Дзюбы в Туле составляет 3 миллиона рублей в месяц. Две трети из этой суммы выплачивает «Зенит», которому принадлежит футболист.

Для участия Дзюбы в матче 27-го тура РФПЛ против петербуржцев туляки должны заплатить 10 миллионов.

Если эту сумму выплатит сам игрок, то отдаст все, что заработает за срок аренды в Туле. Форвард готов погасить половину суммы.

В нынешнем сезоне Дзюба провел за «канониров» в РФПЛ шесть матчей, в которых забил четыре гола.