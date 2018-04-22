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    Зарплата Дзюбы в «Арсенале» – 3 миллиона в месяц

    Зарплата нападающего «Арсенала» Артема Дзюбы в Туле составляет 3 миллиона рублей в месяц. Две трети из этой суммы выплачивает «Зенит», которому принадлежит футболист.

    Для участия Дзюбы в матче 27-го тура РФПЛ против петербуржцев туляки должны заплатить 10 миллионов.

    Если эту сумму выплатит сам игрок, то отдаст все, что заработает за срок аренды в Туле. Форвард готов погасить половину суммы.

    В нынешнем сезоне Дзюба провел за «канониров» в РФПЛ шесть матчей, в которых забил четыре гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.04.2018 11:15
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 22 апреля 2018, 20:45

      Если бы не был в аренде,получал бы значительно меньше.

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 апреля 2018, 18:16

      очень даже неплохо, но если старается и отрабатывает то почему бы и нет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 22 апреля 2018, 14:46

      Как он вообще играет за такие копейки?)

      0
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 22 апреля 2018, 12:58

      Что ж.. Коли дзюба выйдет играть, он должен быть как минимум не хуже Шатова. А то шума много больно... Не обернулось бы всё большим пуком в воду.))

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > docndoc 22 апреля 2018, 13:20

      Как минимум - забить гол, или сделать 2 голевые передачи - другие варианты его участия в матче, при указанных обстоятельствах не оправданы.

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 > Dominator777 22 апреля 2018, 14:11

      Ну или просто полезно сыграть, при условии победы Тулы...Хотя после того, как Спартак подложил свинью середнякам в кубке, Туле, как Уфе и Рубину уже особо смысла упираться в чемпионате нет. Для Дзюбы же это просто дело принципа.

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      Рейтинг: -1

      sport1603 22 апреля 2018, 12:49

      Зaработок на футбольных ставках bets-info.ru

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 22 апреля 2018, 12:31

      вот ещё накопал инфы:
      ----
      Условия сделки аренды Дзюбы:

      – аренда бесплатная;
      – Дзюба пошел на понижение в деньгах и зарабатывает в Туле 50% от петербуржской зарплаты;
      – "Арсенал" платит нападающему треть жалованья – 3 миллиона рублей, две трети – 7 миллионов – обеспечивает "Зенит";
      -----
      получается, что в Зените Дзюба получал 20 млн :) теперь 10, но играет и недополучает каждый месяц по 10 млн за это

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 22 апреля 2018, 12:27

      его проще убить чем прокормить!За что б л я ть такие деньги платят этим кривоногим у е б анам?П и з ды давать нужно после каждого матча вот таким зюбам и кокошам!В Зените одни дармоеды играют!Да во всех топ наших клубах!После ЧМ требую дать звизды всем кто опозорит нашу страну,всех вывести на Красную площадь и заплевать нахер.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 3a zenit 22 апреля 2018, 14:15

      Ну после каждой игры давать им всем пи*ды, это будет очень
      хорошо для них, а вот сделать им з/плату не более 200 000 руб.
      в месяц и квартальную премию выплачивать, но только за хорошую игру.

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      Рейтинг: +324

      rostik-100 22 апреля 2018, 12:24

      Что-то мало вериться, маловата зарплата, как Дзюба согласился, стареет. Это всего 50.000 долларов в месяц и 600.000 в год. Чушь это. Он кричит, что 5.000.000 рублей штраф готов сам заплатить за выход против Зенита.

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 22 апреля 2018, 12:23

      бомбардир, ну учитесь вы уже хоть чуть-чуть думать, а не писать такие тупые вбросы про з/п Дзюбы 3 млн

      там же четко написано, что 3 млн это треть з/п, то есть 3 млн это та часть что Дзюбе платит Арсенал, ещё 6 млн сверху платит Зенит, в комменте это подтверждается, 9 млн з/п, ДЕВЯТЬ, какие нахер 3

      в зените все з/п с русским паспортом от 1.5 ляма евро начинаются, на 500 тысяч в год туда бы вряд ли кто-то пошел или Дзюба такой дурак, что ушёл в Арсенал с понижением з/п в 3-4 раза? сказки же

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 22 апреля 2018, 12:16

      удивительно!....ведь есть лучше нападающие и в 1 и во 2 ом дивизионе!...что это? ...ответ коррупция и круговая порука!

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      Рейтинг: +6917

      sochi-2013 > САДЫЧОК 22 апреля 2018, 12:56

      Удивительно!.. Как можно пи3до60лить как ты и не краснеть!.. что это?
      ...ответ тупость и и круглая глупость!

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