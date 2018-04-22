Отец Иньесты: «Сейчас лучшее время, чтобы Андреасу уйти из «Барселоны»

Отец полузащитника «Барселоны» Андреаса Иньесты Хосе Антонио поговорил о будущем сына. Ранее «Бомбардир» писал, что хавбек по окончании сезона отправится в Китай.

«Мы должны с уважением относиться к решению Андреаса. Если он хочет уйти, то сейчас лучшее время для этого. На следующей неделе мы все узнаем.

Во время финального матча Кубка Испании против «Севильи» (5:0) сыну аплодировали болельщики, и он заплакал. Я тоже не смог сдержать слез», – сказал отец футболиста.

Иньеста выступает за каталонцев с 2002 года.