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    Отец Иньесты: «Сейчас лучшее время, чтобы Андреасу уйти из «Барселоны»

    Отец полузащитника «Барселоны» Андреаса Иньесты Хосе Антонио поговорил о будущем сына. Ранее «Бомбардир» писал, что хавбек по окончании сезона отправится в Китай.

    «Мы должны с уважением относиться к решению Андреаса. Если он хочет уйти, то сейчас лучшее время для этого. На следующей неделе мы все узнаем.

    Во время финального матча Кубка Испании против «Севильи» (5:0) сыну аплодировали болельщики, и он заплакал. Я тоже не смог сдержать слез», – сказал отец футболиста.

    Иньеста выступает за каталонцев с 2002 года.

    Источник: Mundodeportivo

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    22.04.2018 08:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 апреля 2018, 09:18

      Теперь Барселона потеряет самого скромного и самого сильного игрока.Как жаль,что теперь не увидим его на поле.Тяжело Барселоне будет найти связку Хави-Иньеста.
      Теперь статистика Месси пойдёт на спад.
      Удачи,маэстро в Китае

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