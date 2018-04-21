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    Клопп: «Ничья с «Вест Бромвичем»? Поле было сухим»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал после матча 35-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (2:2) раскритиковал газон на стадионе «дроздов» «Хоуторнс».

    «Я не был доволен полем. Игра было сложной, особенно когда поле становилось все более и более сухим. «Вест Бромвич» решил не поливать поле в перерыве. Было довольно сложно.

    Разница между сухим и влажным полем? Сейчас вы доказали, что никогда не играли в футбол. Разница огромна. Если поле сухое, ты не можешь отдать пас больше, чем на три-четыре метра. Это работает с командами со всего мира, если они играют в футбол», – сказал Клопп.

    «Ливерпуль» с 71 очком занимает третью строчку в турнирной таблице.

    Источник: Skysports

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    21.04.2018 19:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 22 апреля 2018, 08:02

      кстати, опять не дали стопроцентный пенальти...

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