Клопп: «Ничья с «Вест Бромвичем»? Поле было сухим»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал после матча 35-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (2:2) раскритиковал газон на стадионе «дроздов» «Хоуторнс».

«Я не был доволен полем. Игра было сложной, особенно когда поле становилось все более и более сухим. «Вест Бромвич» решил не поливать поле в перерыве. Было довольно сложно.

Разница между сухим и влажным полем? Сейчас вы доказали, что никогда не играли в футбол. Разница огромна. Если поле сухое, ты не можешь отдать пас больше, чем на три-четыре метра. Это работает с командами со всего мира, если они играют в футбол», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» с 71 очком занимает третью строчку в турнирной таблице.