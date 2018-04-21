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    Салах забил 31 гол в АПЛ за сезон, повторив рекорд Ширера, Роналду и Суареса

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, отличившись во встрече 35 тура АПЛ, записал на свой счет 31 гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

    Таким образом египтянин повторил достижение Алана Ширера (1995/96), Криштиану Роналду (2007/08) и Луиса Суареса (2013/14), которые также забивали 31 мяч за сезон в Премьер-лиге. Добавим, что речь идет о нынешнем формате соревнований – 38 туров.

    Источник: Opta

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    21.04.2018 17:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 22 апреля 2018, 14:28

      Три матча осталось и при этом еще к лч надо поберечься... ну не знаю, побьет ли он рекорд... побьет - войдет в историю очень мощно!

      0
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 20:36

      Не унимается Салах. Человек -гол не иначе.

      0
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      Рейтинг: +10

      kaop26 21 апреля 2018, 20:00

      Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 21 апреля 2018, 19:47

      красавчег

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 21 апреля 2018, 18:56

      побьет рекорд

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