Салах забил 31 гол в АПЛ за сезон, повторив рекорд Ширера, Роналду и Суареса

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, отличившись во встрече 35 тура АПЛ, записал на свой счет 31 гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

Таким образом египтянин повторил достижение Алана Ширера (1995/96), Криштиану Роналду (2007/08) и Луиса Суареса (2013/14), которые также забивали 31 мяч за сезон в Премьер-лиге. Добавим, что речь идет о нынешнем формате соревнований – 38 туров.