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    Антон Миранчук: «Хочу поиграть в Испании. В Англии очень боевитый футбол, а мне больше по душе импровизационный»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, какой чемпионат является для приоритетным при выборе дальнейшего продолжения карьеры. Футболист признался, что не хотел бы выступать в АПЛ.

    – Чтобы уехать, нужно здесь чего-то добиться. Сейчас шанс на успех тут, в России, есть – к бабке не ходи (улыбается). Надо много работать сегодня, чтобы уехать потом.

    – Известно, что вы не любите говорить заранее, но все же в перспективе на фоне какого флага вам было бы приятнее играть в футбол?

    – Пожалуй, на фоне испанского. Обожаю эту страну. Но только не в Англию, честно говоря. Там такой боевитый футбол, а нам с братом больше по душе импровизационный, умный.

    Источник: Life

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    21.04.2018 15:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 21 апреля 2018, 21:09

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