Антон Миранчук: «Хочу поиграть в Испании. В Англии очень боевитый футбол, а мне больше по душе импровизационный»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, какой чемпионат является для приоритетным при выборе дальнейшего продолжения карьеры. Футболист признался, что не хотел бы выступать в АПЛ.

– Чтобы уехать, нужно здесь чего-то добиться. Сейчас шанс на успех тут, в России, есть – к бабке не ходи (улыбается). Надо много работать сегодня, чтобы уехать потом.

– Известно, что вы не любите говорить заранее, но все же в перспективе на фоне какого флага вам было бы приятнее играть в футбол?

– Пожалуй, на фоне испанского. Обожаю эту страну. Но только не в Англию, честно говоря. Там такой боевитый футбол, а нам с братом больше по душе импровизационный, умный.