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    Александр Кержаков: «Забивать «Спартаку» было проще и приятнее, чем ЦСКА»

    Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков сравнил двух московских соперников сине-бело-голубых – «Спартак» и ЦСКА. По словам экс-игрока, забивать красно-белым было проще.

    «Если выбирать между «Спартаком» и ЦСКА, то приятнее и проще было поражать ворота красно-белых», – сказал экс-спортсмен.

    Кержаков играл за «Зенит» в 2001-2006 и 2010-2017 годах.

    Источник: YouTube

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    21.04.2018 10:28
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +272

      Inks 22 апреля 2018, 11:26

      Лучший бомбардир в истории России и лучший бомбардир сборной России. Пусть отдельно взятые петушки и говорят всякие гадости про него, главного они не изменят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 22 апреля 2018, 10:11

      По честному сказал))))Учитавая взаимоотношения Спартака и Зенита.Злейших врагов я незнаю)Хотя однажды мы объединались,только омон разогнал.
      2010г может кто знает эту историю?))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 21 апреля 2018, 20:50

      Это точно!

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 апреля 2018, 15:57

      Русский парень сказал о своих приятных воспоминаниях..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Волховский 21 апреля 2018, 13:55

      Это скрытый комплимент Игорю Акинфееву и Спартаку. Акинфееву сложнее забить, а Спартак самый сильный раздражитель.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 21 апреля 2018, 13:42

      Оно и понятно. Спартак - самый любимый и одновременно самый ненавистный клуб российских болельщиков.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 апреля 2018, 13:23

      Легенда нашего всего футбола

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      TRELL 21 апреля 2018, 13:16

      Да,Санёк,без тебя никак... Лучший игрок России! А теперь всякие Глушаковы-неудачники... Как нас будут возить на ЧМ,жесть...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +454

      Filllllll > TRELL 21 апреля 2018, 14:03

      То есть про английский глагол to kerzhakoved, все забыли? Я не пытаюсь Глушакова оправдать, но и у Саши были такие же косяки, поэтому не надо никаких сравнений

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 21 апреля 2018, 12:51

      Саня как нам тебя не хватает =((((((

      4
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      Рейтинг: +422

      TRELL > Зенит 12 21 апреля 2018, 13:10

      И не говори...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 апреля 2018, 12:43

      Сашка был спец по мясокомбинатским. Никого, наверно, так не любил, как их.

      8
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 > prezent2017 21 апреля 2018, 12:50

      Это точно

      3
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