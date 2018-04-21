Александр Кержаков: «Забивать «Спартаку» было проще и приятнее, чем ЦСКА»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков сравнил двух московских соперников сине-бело-голубых – «Спартак» и ЦСКА. По словам экс-игрока, забивать красно-белым было проще.

«Если выбирать между «Спартаком» и ЦСКА, то приятнее и проще было поражать ворота красно-белых», – сказал экс-спортсмен.

Кержаков играл за «Зенит» в 2001-2006 и 2010-2017 годах.