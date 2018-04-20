Гвардиола – об Иньесте: «Сложно найти кого-то лучше него»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты, с которым Гвардиола работал в каталонском клубе.

«Я не знаю, достоверна ли информация о его уходе. Предпочту подождать и увидеть, каким будет его решение – остаться в «Барселоне» или уйти.

Я желаю ему всего самого лучшего. Я играл с ним, а потом стал его тренером.

Он понимает игру всесторонне. Сложно найти кого-то лучше него. Этот парень показывает детям, как нужно играть, как контролировать мяч. Это лучший пример, который можно показать», – сказал Гвардиола.

Marca: Иньеста сообщил партнерам и руководству об уходе из «Барселоны»