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    Гвардиола – об Иньесте: «Сложно найти кого-то лучше него»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты, с которым Гвардиола работал в каталонском клубе.

    «Я не знаю, достоверна ли информация о его уходе. Предпочту подождать и увидеть, каким будет его решение – остаться в «Барселоне» или уйти.

    Я желаю ему всего самого лучшего. Я играл с ним, а потом стал его тренером.

    Он понимает игру всесторонне. Сложно найти кого-то лучше него. Этот парень показывает детям, как нужно играть, как контролировать мяч. Это лучший пример, который можно показать», – сказал Гвардиола.

    Marca: Иньеста сообщил партнерам и руководству об уходе из «Барселоны»

    Источник: Goal.com

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    20.04.2018 20:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 13:13

      Инеста - легенда Барселоны и этим все сказано.

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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 20 апреля 2018, 21:26

      Я был играть с ним, а потом я стать его тренером.

      Вся сущность редакторов в одном предложении.

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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > СуперПАВ9 21 апреля 2018, 00:01

      Дорости до чего? До Яндекс.Переводчика? Это я умею, не переживай

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