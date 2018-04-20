Салах: «Я думаю о футболе, о команде, а не только о личных достижениях»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах считает себя командным игроком, который готов пожертвовать личными успехами на поле ради этого.

«В последних четырех матчах все идет к тому, что я играю не только ради команды, но и за «Золотую бутсу». Но на первом месте у меня успех команды. Я хочу забивать, чтобы приносить ей пользу.

Но до этого, когда я был вторым и уступал Кейну в гонке бомбардиров, когда у меня был шанс забить, я отдавал пас Фирмино, и он забивал. Это говорит о то, что я думаю о футболе, о команде, а не только о личных достижениях.

Я отдаю голевые передачи, создаю моменты, потому что я не забываю про свою позицию. Я не девятка, я играю на фланге. Я играют ради команды – все это видят.

Да, этот сезон складывается для меня замечательно. И впереди меня ждет еще несколько матчей. Для любого футболиста самое важное – хорошо играть и забивать ради общего успеха команды», – заявил египтянин.