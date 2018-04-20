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    Салах: «Я думаю о футболе, о команде, а не только о личных достижениях»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах считает себя командным игроком, который готов пожертвовать личными успехами на поле ради этого.

    «В последних четырех матчах все идет к тому, что я играю не только ради команды, но и за «Золотую бутсу». Но на первом месте у меня успех команды. Я хочу забивать, чтобы приносить ей пользу.

    Но до этого, когда я был вторым и уступал Кейну в гонке бомбардиров, когда у меня был шанс забить, я отдавал пас Фирмино, и он забивал. Это говорит о то, что я думаю о футболе, о команде, а не только о личных достижениях.

    Я отдаю голевые передачи, создаю моменты, потому что я не забываю про свою позицию. Я не девятка, я играю на фланге. Я играют ради команды – все это видят.

    Да, этот сезон складывается для меня замечательно. И впереди меня ждет еще несколько матчей. Для любого футболиста самое важное – хорошо играть и забивать ради общего успеха команды», – заявил египтянин.

    Источник: Skysports

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    20.04.2018 07:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 10:46

      Конечно себя хвалить не хорошо ,но все же Салах" супер".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +95

      ЛивеерпулЬ 20 апреля 2018, 13:58

      ждем в финале лч

      0
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      Рейтинг: +961

      Mr Green 20 апреля 2018, 11:10

      и это не просто слова, всё видно по его игре.

      2
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      Рейтинг: -11

      petropavlovan 20 апреля 2018, 10:20

      народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 20 апреля 2018, 09:12

      Играй и получай удовольствие

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 20 апреля 2018, 08:33

      Поэтому такая великолепная игра

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