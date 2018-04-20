Салах: «Я думаю о футболе, о команде, а не только о личных достижениях»

Конечно себя хвалить не хорошо ,но все же Салах" супер".
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах считает себя командным игроком, который готов пожертвовать личными успехами на поле ради этого.
«В последних четырех матчах все идет к тому, что я играю не только ради команды, но и за «Золотую бутсу». Но на первом месте у меня успех команды. Я хочу забивать, чтобы приносить ей пользу.
Но до этого, когда я был вторым и уступал Кейну в гонке бомбардиров, когда у меня был шанс забить, я отдавал пас Фирмино, и он забивал. Это говорит о то, что я думаю о футболе, о команде, а не только о личных достижениях.
Я отдаю голевые передачи, создаю моменты, потому что я не забываю про свою позицию. Я не девятка, я играю на фланге. Я играют ради команды – все это видят.
Да, этот сезон складывается для меня замечательно. И впереди меня ждет еще несколько матчей. Для любого футболиста самое важное – хорошо играть и забивать ради общего успеха команды», – заявил египтянин.