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«МЮ» рассчитывает сбить цену на тер Стегена со 180 миллионов

19 апреля 2018, 08:04
9

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов провести встречу с представителями голкипера «Барселоны» Марк-Андре тер Стегеном. Его трансферная стоимость достигает по некоторым оценкам 180 миллионов евро.

В «МЮ» опасаются, что летом команду покинет Давид де Хеа, в услугах которого серьезную заинтересованность проявляет «Реал». На его замену в Манчестере рассматривают несколько кандидатов, среди которых выделяется вратарь каталонского клуба.

Британские менеджеры рассчитывают, что им удастся несколько сбить стоимость трансфера тер Стегена к летнему трансферному окну.

Источник: Don Balon
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Юнайтед Барселона Де Хеа Давид тер Стеген Марк-Андре
Комментарии (9)
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Cules2013
1524114443
чушь
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Берёза В.
1524115308
Собьют ,до 100 )
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zigbert
1524117152
Не получится.
Ответить
Антибиотик111
1524119301
***,да уберите вы из источников это тупое агенство!Где дыр штангин и где Де Хеа,неужели не понятен цвет газетёнки?!?
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Vickont
1524120298
Откуда такая цена на довольно посредственного вратаря?
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VReDNiY
1524122602
Средненький вратарь. Очень переоцененный. 50 максимум.
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DeStar
1524128500
мне больше нравился у них браво
Ответить
Чермындыр
1524130405
Почему Тер Стеген? Он же Тер Штеген!
Ответить
Sterh
1524147227
Нахрен идите
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