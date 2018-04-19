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    «МЮ» рассчитывает сбить цену на тер Стегена со 180 миллионов

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов провести встречу с представителями голкипера «Барселоны» Марк-Андре тер Стегеном. Его трансферная стоимость достигает по некоторым оценкам 180 миллионов евро.

    В «МЮ» опасаются, что летом команду покинет Давид де Хеа, в услугах которого серьезную заинтересованность проявляет «Реал». На его замену в Манчестере рассматривают несколько кандидатов, среди которых выделяется вратарь каталонского клуба.

    Британские менеджеры рассчитывают, что им удастся несколько сбить стоимость трансфера тер Стегена к летнему трансферному окну.

    Источник: Don Balon

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    19.04.2018 08:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +232

      Sterh 19 апреля 2018, 17:13

      Нахрен идите

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 19 апреля 2018, 12:33

      Почему Тер Стеген? Он же Тер Штеген!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 19 апреля 2018, 12:01

      мне больше нравился у них браво

      1
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 19 апреля 2018, 10:23

      Средненький вратарь. Очень переоцененный. 50 максимум.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 19 апреля 2018, 09:44

      Откуда такая цена на довольно посредственного вратаря?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 19 апреля 2018, 09:28

      ***,да уберите вы из источников это тупое агенство!Где дыр штангин и где Де Хеа,неужели не понятен цвет газетёнки?!?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 08:52

      Не получится.

      0
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 19 апреля 2018, 08:21

      Собьют ,до 100 )

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 апреля 2018, 08:07

      чушь

      1
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