«МЮ» рассчитывает сбить цену на тер Стегена со 180 миллионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов провести встречу с представителями голкипера «Барселоны» Марк-Андре тер Стегеном. Его трансферная стоимость достигает по некоторым оценкам 180 миллионов евро.

В «МЮ» опасаются, что летом команду покинет Давид де Хеа, в услугах которого серьезную заинтересованность проявляет «Реал». На его замену в Манчестере рассматривают несколько кандидатов, среди которых выделяется вратарь каталонского клуба.

Британские менеджеры рассчитывают, что им удастся несколько сбить стоимость трансфера тер Стегена к летнему трансферному окну.