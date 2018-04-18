«Арсенал» летом вернется к кандидатуре Ругани

Руководство «Арсенала» готово вернуться к обсуждению кандидатуры защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. «Канониры» планировали приобрести его прошедшей зимой, но в последний момент передумали.

Еще одна попытка приобрести центрального защитника туринского клуба может произойти в ближайшее летнее трансферное окно.

Известно, что Ругани недоволен своим положением в «Юве», где у него не так много игрового времени. В текущем сезоне 23-летний футболист провел 16 матчей в Серии А, в которых забил один голи отдал одну результативную передачу.