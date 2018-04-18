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    «Арсенал» летом вернется к кандидатуре Ругани

    Руководство «Арсенала» готово вернуться к обсуждению кандидатуры защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. «Канониры» планировали приобрести его прошедшей зимой, но в последний момент передумали.

    Еще одна попытка приобрести центрального защитника туринского клуба может произойти в ближайшее летнее трансферное окно.

    Известно, что Ругани недоволен своим положением в «Юве», где у него не так много игрового времени. В текущем сезоне 23-летний футболист провел 16 матчей в Серии А, в которых забил один голи отдал одну результативную передачу.

    Источник: TMW

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    18.04.2018 10:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 18 апреля 2018, 16:32

      Да мы летом не только к этой теме вернемся, но проблема остается прежней - а кто захочет к нам придти?

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