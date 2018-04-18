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    Мюллер поднялся на второе место в списке бомбардиров «Баварии» в Кубке Германии

    В минувший вторник состоялся полуфинальный матч Кубка Германии, в котором «Байер» принимал «Баварию». Игра завершилась со счетом 2:6.

    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер оформил в этой встрече хет-трик. Благодаря этому результату, 28-летний немец забил 25 голов в турнире и теперь вместе с Карлом-Хайнцем Румменигге делит второе место в списке бомбардиров клуба. Больше забил лишь Герд Мюллер – 78 голов.

    Также «Бавария» выиграла все 18 матчей Кубка Германии, в которых забивал Мюллер.

    Источник: Opta

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    18.04.2018 06:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 18 апреля 2018, 11:18

      Знаковая фамилия для Баварии)

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