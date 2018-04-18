Мюллер поднялся на второе место в списке бомбардиров «Баварии» в Кубке Германии

В минувший вторник состоялся полуфинальный матч Кубка Германии, в котором «Байер» принимал «Баварию». Игра завершилась со счетом 2:6.

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер оформил в этой встрече хет-трик. Благодаря этому результату, 28-летний немец забил 25 голов в турнире и теперь вместе с Карлом-Хайнцем Румменигге делит второе место в списке бомбардиров клуба. Больше забил лишь Герд Мюллер – 78 голов.

Также «Бавария» выиграла все 18 матчей Кубка Германии, в которых забивал Мюллер.