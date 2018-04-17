Верратти рад, что выбрал «ПСЖ», а не «Барселону»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рад, что предпочел выступление в составе парижского клуба переходу в «Барселону».

«Переход в «ПСЖ»? Я очень доволен своим решением. С каждым разом все больше убеждаюсь в том, что был прав, выбрав Париж, а не «Барселону».

Сейчас я хочу продолжать выступать в составе «ПСЖ». Здесь я себя чувствую очень хорошо, хочу выиграть все турниры. Именно этого от нас ждут все болельщики», – цитирует Верратти ESPN.

Напомним, что слухи о возможном переходе итальянца в составе «Барселоны» активно велись прошлым летом.