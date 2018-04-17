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    Верратти рад, что выбрал «ПСЖ», а не «Барселону»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рад, что предпочел выступление в составе парижского клуба переходу в «Барселону».

    «Переход в «ПСЖ»? Я очень доволен своим решением. С каждым разом все больше убеждаюсь в том, что был прав, выбрав Париж, а не «Барселону».

    Сейчас я хочу продолжать выступать в составе «ПСЖ». Здесь я себя чувствую очень хорошо, хочу выиграть все турниры. Именно этого от нас ждут все болельщики», – цитирует Верратти ESPN.

    Напомним, что слухи о возможном переходе итальянца в составе «Барселоны» активно велись прошлым летом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2018 11:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1591

      koli4ka 17 апреля 2018, 18:46

      чувствуй себя и дальше марик также очень хорошо,особенно от не выигрыша всех европейских турниров...

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 17 апреля 2018, 17:40

      мешок с деньгами может и будет.. а вот насчет "всех турниров" можно только мечтать..

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      Рейтинг: +271

      artem 81 17 апреля 2018, 15:36

      Похоже с ПСЖ удачи не видать, командой то там и не пахнет.
      А в Барсу его что брали?)

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 17 апреля 2018, 12:58

      В ПСЖ команды нет, там только игроки, сами по себе.

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