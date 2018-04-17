«МЮ» хочет выручить от продажи Марсьяля не менее 50 миллионов

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово рассмотреть предложения о продаже на падающего Антони Марсьяля в предстоящее летнее трансферное окно. Главное условие – финансовая серьезность предложения.

Известно, что боссы английского клуба рассчитывают выручить от такой продажи не менее 50 миллионов евро. При этом, трансферная стоимость 22-летнего француза оценивается специалистами в 64 миллиона.

Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявляют «Ювентус», «Бавария» и «ПСЖ».