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    «МЮ» хочет выручить от продажи Марсьяля не менее 50 миллионов

    Руководство «Манчестер Юнайтед» готово рассмотреть предложения о продаже на падающего Антони Марсьяля в предстоящее летнее трансферное окно. Главное условие – финансовая серьезность предложения.

    Известно, что боссы английского клуба рассчитывают выручить от такой продажи не менее 50 миллионов евро. При этом, трансферная стоимость 22-летнего француза оценивается специалистами в 64 миллиона.

    Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявляют «Ювентус», «Бавария» и «ПСЖ».

    Источник: Calciomercato

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    17.04.2018 08:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 17 апреля 2018, 11:27

      Еще пару ненужных игроков прикупить и тем самым заставить уйти из команды всех самых хороших игроков...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY 17 апреля 2018, 10:46

      Нахер Баварии это днище? Всю херь сватают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 апреля 2018, 10:08

      Надо брать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 17 апреля 2018, 08:53

      Поправочка на трансфермаркте 65 лямов его цена...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > I_R_O_N_M_A_N 17 апреля 2018, 10:09

      Надо уже привыкнуть к ляпам от Бомбардира а-ля : позиция, стоимость, возраст, здравый смысл.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 17 апреля 2018, 08:51

      с приходом Санчеса, французу места нет в составе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 17 апреля 2018, 08:32

      50 лямов не дорого для Марсьяля.в Ювентусе и Баварии он не затерялся бы.

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