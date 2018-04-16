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    «Бавария» может приобрести у «Манчестер Юнайтед» Марсьяля

    «Бавария» рассматривает вариант приобретения нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.

    Как стало известно ранее, 22-летний игрок, разочарованный отсутствием регулярного игровой практики, отказался продлевать истекающий в 2019 году контракт и покинет манкунианцев в летнее трансферное окно.

    По информации СМИ, в своих рядах француза также хочет видеть «Ювентус».

    В нынешнем сезоне Марсьяль принял участие в 41 матче, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.

    Источник: Calciomercato

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    16.04.2018 17:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 16 апреля 2018, 18:15

      Только не это. Задолбали уже всяких нытиков в Баварию сватать. Мюнхенцы ещё не успели избавиться от тех, кого Гвардиола притащил. Баварии нужны качественные немцы, их благо, сейчас вполне достаточно. В крайнем случае голландцы или североевропейцы.

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