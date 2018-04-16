«Бавария» может приобрести у «Манчестер Юнайтед» Марсьяля

Только не это. Задолбали уже всяких нытиков в Баварию сватать. Мюнхенцы ещё не успели избавиться от тех, кого Гвардиола притащил. Баварии нужны качественные немцы, их благо, сейчас вполне достаточно. В крайнем случае голландцы или североевропейцы.
«Бавария» рассматривает вариант приобретения нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.
Как стало известно ранее, 22-летний игрок, разочарованный отсутствием регулярного игровой практики, отказался продлевать истекающий в 2019 году контракт и покинет манкунианцев в летнее трансферное окно.
По информации СМИ, в своих рядах француза также хочет видеть «Ювентус».
В нынешнем сезоне Марсьяль принял участие в 41 матче, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.