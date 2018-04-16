«Бавария» может приобрести у «Манчестер Юнайтед» Марсьяля

«Бавария» рассматривает вариант приобретения нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.

Как стало известно ранее, 22-летний игрок, разочарованный отсутствием регулярного игровой практики, отказался продлевать истекающий в 2019 году контракт и покинет манкунианцев в летнее трансферное окно.

По информации СМИ, в своих рядах француза также хочет видеть «Ювентус».

В нынешнем сезоне Марсьяль принял участие в 41 матче, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.