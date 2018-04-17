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    Зидан: «Бензема явно не собирается сдаваться»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжает рассчитывать и верить в форварда мадридского клуба Карима Бензема.

    «Я вижу, что Бензема хочет забивать голы, но у него есть и другие полезные для команды качества.

    Ни для кого не секрет, что им интересуются и другие клубы. Этот сезон был сложным для него с точки зрения голов, но он явно не собирается сдаваться», – сказал Зидан.

    В текущем сезоне 30-летний француз провел 39 матчей за «Реал» во всех турнирах, забив в них девять голов.

    Источник: AS

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    17.04.2018 08:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 18 апреля 2018, 00:12

      Прямо грудью встал на защиту бесполезного арабского земели.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 17 апреля 2018, 13:21

      да пусть бы уже сдался.

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