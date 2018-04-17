Зидан: «Бензема явно не собирается сдаваться»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжает рассчитывать и верить в форварда мадридского клуба Карима Бензема.

«Я вижу, что Бензема хочет забивать голы, но у него есть и другие полезные для команды качества.

Ни для кого не секрет, что им интересуются и другие клубы. Этот сезон был сложным для него с точки зрения голов, но он явно не собирается сдаваться», – сказал Зидан.

В текущем сезоне 30-летний француз провел 39 матчей за «Реал» во всех турнирах, забив в них девять голов.