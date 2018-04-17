Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» готова сосредоточиться на приобретении защитника «Севильи» Ленгле

    Защитник «Севильи» Клеман Ленгле продолжает оставаться одним из приоритетных вариантов для руководства «Барселоны» в ближайшее летнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что каталонцы готовы выложить за 22-летнего француза не менее 30 миллионов евро. Напомним, что Ленгле перешел в «Севилью» в январе 2017 года из «Нанси» за 4,5 миллиона евро.

    В текущем сезоне Ленгле провел 30 матчей в испанской Примере, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2018 07:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 апреля 2018, 11:35

      Норм. А то у нас в запасе Вермален и Мина.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11