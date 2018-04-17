«Барселона» готова сосредоточиться на приобретении защитника «Севильи» Ленгле

Защитник «Севильи» Клеман Ленгле продолжает оставаться одним из приоритетных вариантов для руководства «Барселоны» в ближайшее летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы выложить за 22-летнего француза не менее 30 миллионов евро. Напомним, что Ленгле перешел в «Севилью» в январе 2017 года из «Нанси» за 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Ленгле провел 30 матчей в испанской Примере, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.