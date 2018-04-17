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    Фанаты «Майнца» с помощью туалетной бумаги устроили протест проведению игр в понедельник

    Болельщики немецкого «Майнца» во время матча 30 тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (2:0) устроили акцию протеста проведению встреч турнира в понедельник. Для этого фанаты использовали туалетную бумагу.

    Так, перед вторым таймом некоторые участки поля были усыпаны бумагой, на уборку которой пришлось потратить время.

    «Майнц» лишь засчет дополнительных показателей не идет в зоне переходных матчей за место в Бундеслиге.

    Источник: Twitter

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    17.04.2018 00:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 17 апреля 2018, 21:12

      тут их можно понять...

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 17 апреля 2018, 05:33

      Футбол для удобства телевидения, а не болельщиков.

      0
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