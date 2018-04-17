Фанаты «Майнца» с помощью туалетной бумаги устроили протест проведению игр в понедельник

Болельщики немецкого «Майнца» во время матча 30 тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (2:0) устроили акцию протеста проведению встреч турнира в понедельник. Для этого фанаты использовали туалетную бумагу.

Так, перед вторым таймом некоторые участки поля были усыпаны бумагой, на уборку которой пришлось потратить время.

«Майнц» лишь засчет дополнительных показателей не идет в зоне переходных матчей за место в Бундеслиге.