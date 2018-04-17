Фанаты «Майнца» с помощью туалетной бумаги устроили протест проведению игр в понедельник

тут их можно понять...
Болельщики немецкого «Майнца» во время матча 30 тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (2:0) устроили акцию протеста проведению встреч турнира в понедельник. Для этого фанаты использовали туалетную бумагу.
Так, перед вторым таймом некоторые участки поля были усыпаны бумагой, на уборку которой пришлось потратить время.
«Майнц» лишь засчет дополнительных показателей не идет в зоне переходных матчей за место в Бундеслиге.
Bundesliga'da halen devam etmekte olan Mainz 05 – Freiburg karşılaşmasında Mainz 05 taraftarı sahaya tuvalet kağıdı atarak pazartesi maçlarını protesto etti. pic.twitter.com/a0N2ocbvHr— Sabah Spor (@sabahspor1) 16 апреля 2018 г.