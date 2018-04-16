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    Ребров: «Здорово играть на таких стадионах во всех городах России»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился впечатлениями после матча 26-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:2). Напомним, встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена», который был построен к ЧМ-2018.

    «Екатеринбург, с отличным стадионом! Здорово играть на таких стадионах во всех городах России! Хорошего проведения чемпионата мира-2018.

    Спасибо нашим болельщикам, поддержка – как обычно!» – сообщил Ребров.

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    Источник: Instagram

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    16.04.2018 01:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 17 апреля 2018, 09:55

      Праздник оказался не на нашей улице.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 апреля 2018, 11:07

      стадион то отличный, а вот ваша игра вчера....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +387

      Vizual 16 апреля 2018, 11:00

      Ребро на банку за профнепригодность!!!Во всех голах виноват

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 апреля 2018, 10:47

      настоящий турист, насладился красотой

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 16 апреля 2018, 07:34

      А проигрывать?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 16 апреля 2018, 07:18

      Здорово играть,когда в раме не дырка стоит(ты). ЛЕЧИТЕ ШУСТРЕН СЕЛИХОВА

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 апреля 2018, 06:49

      Когда уже ты поймешь что приносишь неудачу команде-будь уже мужиком уже сам.

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