Ребров: «Здорово играть на таких стадионах во всех городах России»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился впечатлениями после матча 26-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:2). Напомним, встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена», который был построен к ЧМ-2018.

«Екатеринбург, с отличным стадионом! Здорово играть на таких стадионах во всех городах России! Хорошего проведения чемпионата мира-2018.

Спасибо нашим болельщикам, поддержка – как обычно!» – сообщил Ребров.