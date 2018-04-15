Компани: «Чемпионы! Какое замечательное чувство»

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился впечатлениями от завоевания чемпионского титула. Напомним, что «горожане» гарантировали себе первое место в АПЛ после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Вест Бромвича» (0:1).

«Чемпионы! Какое замечательное чувство. Я счастлив, что смог разделить радость от победы с нашими замечательными болельщиками» – написал Компани на своей странице в твиттере.