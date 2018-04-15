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    Компани: «Чемпионы! Какое замечательное чувство»

    Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился впечатлениями от завоевания чемпионского титула. Напомним, что «горожане» гарантировали себе первое место в АПЛ после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Вест Бромвича» (0:1).

    «Чемпионы! Какое замечательное чувство. Я счастлив, что смог разделить радость от победы с нашими замечательными болельщиками» – написал Компани на своей странице в твиттере.

    Источник: Twitter

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    15.04.2018 22:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 апреля 2018, 23:24

      К сожалению, твой вклад в него минимальный...
      Сити с чемпионством!!! Не согласен, с теми, кто считает, что без победы в ЛЧ это провал и ничего нового. Сити уже сделал золотой дубль - Кубок Лиги + Чемпионство на фоне рекордной победной серии и очень красивой игры. Команда при Гвардиоле прогрессирует семимильными шагами. Это его клуб, сразу видно, думаю, что тут он может задержаться на долго.

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