Компани: «Чемпионы! Какое замечательное чувство»

К сожалению, твой вклад в него минимальный...
Сити с чемпионством!!! Не согласен, с теми, кто считает, что без победы в ЛЧ это провал и ничего нового. Сити уже сделал золотой дубль - Кубок Лиги + Чемпионство на фоне рекордной победной серии и очень красивой игры. Команда при Гвардиоле прогрессирует семимильными шагами. Это его клуб, сразу видно, думаю, что тут он может задержаться на долго.
Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился впечатлениями от завоевания чемпионского титула. Напомним, что «горожане» гарантировали себе первое место в АПЛ после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Вест Бромвича» (0:1).
«Чемпионы! Какое замечательное чувство. Я счастлив, что смог разделить радость от победы с нашими замечательными болельщиками» – написал Компани на своей странице в твиттере.
twit text
— Vincent Kompany (@VincentKompany) 15 апреля 2018 г.