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    Гвардиола выиграл чемпионат в седьмой раз за девять лет тренерской карьеры  

    «Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ сезона 2017/18 после поражения «МЮ» в матче 34-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича» (0:1).

    Гвардиола выиграл седьмой чемпионат за девять лет тренерской карьеры. Он трижды становился чемпионом с «Барселоной», трижды – с «Баварией».

    Один раз он его команда финишировала второй («Барселона» в сезоне 2011/12) и один раз – третьей («Сити» в сезоне 2016/17).

    Источник: Skysports

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    15.04.2018 20:19
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 15 апреля 2018, 22:27

      И что тут выдающегося? Становиться чемпами с Барсой и Баварией может любой средний тренер.

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > Avaretz 15 апреля 2018, 22:38

      Даже Валера)

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 15 апреля 2018, 21:44

      Поздравления М.С. и Лично Гвардиоле!!!Супер тренер!!!

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 15 апреля 2018, 21:37

      если посмотреть то ни один клуб не поднял а выигрывал с клубами которые уже были чемпионами или как МС с чемпионским составом которую привел другой тренер. как бы так нибыло Пеп хороший тренер но пока еще не показал себя в полной мере хоть и титулы больше чем у других. хотелось бы посмотреть на него в среднем клубе.

      1
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 15 апреля 2018, 21:10

      Категорически поздравляем МС и собственно Гвардиолу с победой в чемпионате Англии!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +89

      Serg--015 15 апреля 2018, 20:59

      Если ещё и не вошёл в когорту великих, то сильный тренер по-любому, один из лучших в настоящей эпохе. Всем своим командам прививает яркий, узнаваемый, атакующий стиль футбола. Никто не сомневается, что Алекс Фергюссон - великий тренер. Он за свою более, чем двадцатилетнюю карьеру в МЮ, дважды привёл их к победе в Лиге Чемпионов. Пеп за свои примерно 10 лет также двухкратный победитель Лиги Чемпионов и 7-кратный чемпионатов. Очевидно, что он стремится в когорту самых великих. Хоть болельщиком МС и не являюсь, поздравляю, Пеп!

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 15 апреля 2018, 20:48

      Заслуженный работник культуры!

      1
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 15 апреля 2018, 20:47

      Тренер из ряда супер.

      3
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 15 апреля 2018, 20:45

      Силён всё-таки, кто бы что не говорил.

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      Рейтинг: +1532

      starche 15 апреля 2018, 20:29

      Великолепный результат! Гвардиола - гениальный тренер!

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