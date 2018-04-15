Гвардиола выиграл чемпионат в седьмой раз за девять лет тренерской карьеры  

«Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ сезона 2017/18 после поражения «МЮ» в матче 34-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича» (0:1).

Гвардиола выиграл седьмой чемпионат за девять лет тренерской карьеры. Он трижды становился чемпионом с «Барселоной», трижды – с «Баварией».

Один раз он его команда финишировала второй («Барселона» в сезоне 2011/12) и один раз – третьей («Сити» в сезоне 2016/17).