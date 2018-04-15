Роналду, Бэйл, Модрич и Варан отсутствуют в заявке «Реала» на матч с «Малагой»

«Реал» огласил заявку на матч 32-го тура чемпионата Испании против «Малаги». В ней отсутствуют форварды Криштиану Роналду и Гарет Бэйл, полузащитник Лука Модрич и защитник Рафаэль Варан.

Вратари: Навас, Касилья, Зидан.

Защитники: Карвахаль, Вальехо, Рамос, Марсело, Эрнандес, Ашраф.

Полузащитники: Кроос, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос.

Нападающие: Бензема, Васкес, Майорал.

Матч «Малага» – «Реал» пройдет сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.