Роналду, Бэйл, Модрич и Варан отсутствуют в заявке «Реала» на матч с «Малагой»

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«Реал» огласил заявку на матч 32-го тура чемпионата Испании против «Малаги». В ней отсутствуют форварды Криштиану Роналду и Гарет Бэйл, полузащитник Лука Модрич и защитник Рафаэль Варан.
Вратари: Навас, Касилья, Зидан.
Защитники: Карвахаль, Вальехо, Рамос, Марсело, Эрнандес, Ашраф.
Полузащитники: Кроос, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос.
Нападающие: Бензема, Васкес, Майорал.
Матч «Малага» – «Реал» пройдет сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.