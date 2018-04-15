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    Роналду, Бэйл, Модрич и Варан отсутствуют в заявке «Реала» на матч с «Малагой»

    «Реал» огласил заявку на матч 32-го тура чемпионата Испании против «Малаги». В ней отсутствуют форварды Криштиану Роналду и Гарет Бэйл, полузащитник Лука Модрич и защитник Рафаэль Варан.

    Вратари: Навас, Касилья, Зидан.

    Защитники: Карвахаль, Вальехо, Рамос, Марсело, Эрнандес, Ашраф.

    Полузащитники: Кроос, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос.

    Нападающие: Бензема, Васкес, Майорал.

    Матч «Малага» – «Реал» пройдет сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Реал»

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    15.04.2018 14:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 15 апреля 2018, 20:43

      смотреть без полезно,красивых голов не видать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100708

      zigbert 15 апреля 2018, 19:36

      Для них это не страшно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Evklid 15 апреля 2018, 18:50

      Они планируют занять 4-е место?

      0
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 15 апреля 2018, 16:14

      Класс! Ставлю на точный счёт - 1:0, победа "Реала" на "Росаледе" и гол Серхио Рамоса на 94й минуте...или вообще на ничью)))

      0
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