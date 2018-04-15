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    Моуринью: «Трансферы? Мы не собираемся делать ничего безумного. Просто попытаемся еще немного усилиться»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о планах на летнюю трансферную кампанию.

    «Мы не будем тратить больше, чем мы можем себе позволить. Мы не собираемся делать ничего безумного. Просто попытаемся еще немного усилиться.

    Все будут пытаться найти усиления, как и мы пытались, начиная с прошлого сезона. В прошлом сезоне мы финишировали шестыми, а в этом, надеюсь, – вторыми.

    Мы попробуем усилиться, но посмотрим, что случится. Может, «Сити» тоже вложится в трансферы и не позволит никому сократить разрыв», – сказал Моуринью.

    Ранее Моуринью заявил, что не планирует покупать нападающего во время летнего трансферного окна.

    Источник: Skysports

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    15.04.2018 12:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 15 апреля 2018, 12:31

      главным усилением, будет твоя отставка.

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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 15 апреля 2018, 12:22

      Безумие творят только псж и сити. Штрафовать их надо за такое. Футбол гниёт просто

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