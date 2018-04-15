Моуринью: «Трансферы? Мы не собираемся делать ничего безумного. Просто попытаемся еще немного усилиться»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о планах на летнюю трансферную кампанию.

«Мы не будем тратить больше, чем мы можем себе позволить. Мы не собираемся делать ничего безумного. Просто попытаемся еще немного усилиться.

Все будут пытаться найти усиления, как и мы пытались, начиная с прошлого сезона. В прошлом сезоне мы финишировали шестыми, а в этом, надеюсь, – вторыми.

Мы попробуем усилиться, но посмотрим, что случится. Может, «Сити» тоже вложится в трансферы и не позволит никому сократить разрыв», – сказал Моуринью.

Ранее Моуринью заявил, что не планирует покупать нападающего во время летнего трансферного окна.