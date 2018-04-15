Тарасов: «У Миранчуков большое будущее. Уверен, ими скоро заинтересуются»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов выразил уверенность, что его одноклубники братья Алексей и Антон Миранчуки в ближайшее время станут интересны многим топ-командам из Европы.

«У братьев большое будущее, и оно не за горами. Ими скоро заинтересуются, уверен. Главное, чтобы ребята не опускали руки, упорно работали и прислушивались к старшему товарищу.

Парни сильно друг друга поддерживают, но характер у них чуть-чуть разный. Главное, чтобы на поле они показывали хорошую игру и были одинаково полезны: забивали, отдавали, то есть делали то, что от них требуется.

Стоит отметить, что первым родился Алексей — он старше на 10 минут. Это главное отличие между ними. Он больше заботится об Антоне, следит за ним», — сказал Тарасов.