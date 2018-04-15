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    Тарасов: «У Миранчуков большое будущее. Уверен, ими скоро заинтересуются»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов выразил уверенность, что его одноклубники братья Алексей и Антон Миранчуки в ближайшее время станут интересны многим топ-командам из Европы.

    «У братьев большое будущее, и оно не за горами. Ими скоро заинтересуются, уверен. Главное, чтобы ребята не опускали руки, упорно работали и прислушивались к старшему товарищу.

    Парни сильно друг друга поддерживают, но характер у них чуть-чуть разный. Главное, чтобы на поле они показывали хорошую игру и были одинаково полезны: забивали, отдавали, то есть делали то, что от них требуется.

    Стоит отметить, что первым родился Алексей — он старше на 10 минут. Это главное отличие между ними. Он больше заботится об Антоне, следит за ним», — сказал Тарасов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.04.2018 00:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +118

      Дави гниду 15 апреля 2018, 10:45

      Их будущее светлее твоего.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +100707

      zigbert 15 апреля 2018, 09:02

      Хорошие игроки и пусть им в будущем покорится Европа.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 15 апреля 2018, 06:36

      Уверен,будут всегда в чр помойке

      -3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 15 апреля 2018, 01:46

      Уже интересовались особенно Антоном. Потому что цена на него была 700 000 . Не адекватно низкая. Уверен они прибавят в цене перед ЧМ.

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