Лунев восстановится от травмы в течение одной-двух недель

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев получил травму в матче 26-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0). Пресс-служба санкт-петербуржцев прокомментировала ситуацию.

«Предварительно у Лунева – незначительное повреждение мягких тканей бедра. В ближайшие дни он пройдет медобследование. Срок восстановления не должен занять более одной-двух недель», – сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, что Лунев получил травму на 77-й минуте матча. Вместо него на поле появился голкипер Юрий Лодыгин.