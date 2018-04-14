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    Лунев восстановится от травмы в течение одной-двух недель

    Вратарь «Зенита» Андрей Лунев получил травму в матче 26-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0). Пресс-служба санкт-петербуржцев прокомментировала ситуацию.

    «Предварительно у Лунева – незначительное повреждение мягких тканей бедра. В ближайшие дни он пройдет медобследование. Срок восстановления не должен занять более одной-двух недель», – сообщили в пресс-службе клуба.

    Напомним, что Лунев получил травму на 77-й минуте матча. Вместо него на поле появился голкипер Юрий Лодыгин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2018 20:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 14 апреля 2018, 23:26

      Подождать медобследование -- там видно будет !!!

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