Рауш не стал комментировать судейство в матче с «Локомотивом»

Защитник «Динамо» Константин Рауш поделился впечатлениями от матча 26-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:4).

– Нам не повезло. Много пропустили со стандартов. На второй тайм вышли – уже 0:3. Дальше тяжело было. О судействе ничего не хочу говорить.

– Какое настроение в раздевалке было?

– Конечно, были расстроены. Но ничего страшного. У нас до этого были хорошие игры. 0:4 – обидно, но в воскресенье будем уже настраиваться на следующую игру. Думаю, все будет нормально.

«Динамо» занимает десятую строчку в турнирной таблице, набрав 30 очков в 25 матчах.