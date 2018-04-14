Рауш не стал комментировать судейство в матче с «Локомотивом»

4 стандарта - 4 гола,причём здесь он?!)
Защитник «Динамо» Константин Рауш поделился впечатлениями от матча 26-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:4).
– Нам не повезло. Много пропустили со стандартов. На второй тайм вышли – уже 0:3. Дальше тяжело было. О судействе ничего не хочу говорить.
– Какое настроение в раздевалке было?
– Конечно, были расстроены. Но ничего страшного. У нас до этого были хорошие игры. 0:4 – обидно, но в воскресенье будем уже настраиваться на следующую игру. Думаю, все будет нормально.
«Динамо» занимает десятую строчку в турнирной таблице, набрав 30 очков в 25 матчах.