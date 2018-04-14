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    Рауш не стал комментировать судейство в матче с «Локомотивом»

    Защитник «Динамо» Константин Рауш поделился впечатлениями от матча 26-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:4).

    – Нам не повезло. Много пропустили со стандартов. На второй тайм вышли – уже 0:3. Дальше тяжело было. О судействе ничего не хочу говорить.

    – Какое настроение в раздевалке было?

    – Конечно, были расстроены. Но ничего страшного. У нас до этого были хорошие игры. 0:4 – обидно, но в воскресенье будем уже настраиваться на следующую игру. Думаю, все будет нормально.

    «Динамо» занимает десятую строчку в турнирной таблице, набрав 30 очков в 25 матчах.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.04.2018 17:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 15 апреля 2018, 12:28

      4 стандарта - 4 гола,причём здесь он?!)

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 14 апреля 2018, 19:39

      А что говорить...но ведь правда Локомотив сильнее по всем показателям.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 апреля 2018, 18:39

      а он по русски умеет базарить?

      0
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      Рейтинг: +407

      orlovcar > Garrincha58 15 апреля 2018, 10:01

      он разговаривает ну или беседу ведет . это ты как бабка на базаре базаришь.

      0
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