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    Конте: «Если «Челси» не попадет в Лигу чемпионов, в этом будут виноваты и игроки»

    Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте поговорил о будущем клуба. Итальянец призвал футболистов не покидать массово клуб, если он не отберется в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    «Если мы не попадем в Лигу чемпионов, то вину за это должны будут разделить и футболисты. Призываю их не покидать клуб, если это случится. Нужно будет вместе вернуть «пенсионеров» в главный турнир Европы», – сказал тренер.

    «Челси» отстает от зоны Лиги чемпионов на десять очков.

    Источник: ESPN

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    14.04.2018 10:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36

      Suicide 15 апреля 2018, 02:41

      Конте с самого начала начал ныть, что ему денег не дают, игроков нет и играть собственно некем, так и потерял весь свои авторитет в команде и жажду побед. А игроки это чувствуют, вот и они забили х@й. Если тренеру не надо им тем более...

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 14 апреля 2018, 13:52

      Пенсионеры уже не отобрались, но у них есть кубок впереди.

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