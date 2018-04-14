Конте: «Если «Челси» не попадет в Лигу чемпионов, в этом будут виноваты и игроки»

Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте поговорил о будущем клуба. Итальянец призвал футболистов не покидать массово клуб, если он не отберется в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Если мы не попадем в Лигу чемпионов, то вину за это должны будут разделить и футболисты. Призываю их не покидать клуб, если это случится. Нужно будет вместе вернуть «пенсионеров» в главный турнир Европы», – сказал тренер.

«Челси» отстает от зоны Лиги чемпионов на десять очков.