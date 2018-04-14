Гвардиола заявил, что «Манчестер Юнайтед» по-прежнему может выиграть АПЛ в этом сезоне

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил позицию, что судьба титула АПЛ в этом сезоне еще не решена. Специалист отметил: «горожане» могут упустить победу.

«Триумф «Манчестер Юнайтед» в АПЛ все еще реален. В футболе все решают эмоции. Уверяю вас, что случиться может все. Много лет назад мадридский «Реал» умудрился проиграть шесть матчей подряд в концовке и упустил титул», – сказал тренер.

Преимущество «Сити» над вторым местом – 13 очков.