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    Гвардиола заявил, что «Манчестер Юнайтед» по-прежнему может выиграть АПЛ в этом сезоне

    Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил позицию, что судьба титула АПЛ в этом сезоне еще не решена. Специалист отметил: «горожане» могут упустить победу.

    «Триумф «Манчестер Юнайтед» в АПЛ все еще реален. В футболе все решают эмоции. Уверяю вас, что случиться может все. Много лет назад мадридский «Реал» умудрился проиграть шесть матчей подряд в концовке и упустил титул», – сказал тренер.

    Преимущество «Сити» над вторым местом – 13 очков.

    Источник: Skysports

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    14.04.2018 06:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100705

      zigbert 14 апреля 2018, 21:24

      Это все эмоции от поражения в ЛЧ.

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    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 14 апреля 2018, 17:36

      В смысле очень, очень теоритически)))???

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