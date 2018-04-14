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    Хамес сможет сыграть против «Реала» в Лиге чемпионов

    Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес сможет сыграть в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала».

    Права на игрока принадлежат мадридскому клубу, он находится в аренде в «Баварии». УЕФА запрещает использовать пункт в контрактах игроков, по которому футболисты не могут выйти на матч против клубов, которым они принадлежат.

    Таким образом, колумбиец сможет принять участие в полуфинальном матче.

    Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб намерен выкупить игрока за 43 миллиона евро.

    Источник: AS

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    14.04.2018 00:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100705

      zigbert 14 апреля 2018, 20:56

      Для Баварии это приемлемый вариант.

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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 14 апреля 2018, 01:27

      Ну это однозначно не может не радовать,как же без Родригеса -то?:)

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