Хамес сможет сыграть против «Реала» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес сможет сыграть в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала».

Права на игрока принадлежат мадридскому клубу, он находится в аренде в «Баварии». УЕФА запрещает использовать пункт в контрактах игроков, по которому футболисты не могут выйти на матч против клубов, которым они принадлежат.

Таким образом, колумбиец сможет принять участие в полуфинальном матче.

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб намерен выкупить игрока за 43 миллиона евро.