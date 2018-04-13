«Марсель» отпраздновал выход в полуфинал Лиги Европы, опубликовав оригинальное видео

Накануне состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Марсель» принимал на своем поле «РБ Лейпциг». Встреча завершилась со счетом 5:2. Результат первой игры – 0:1.

Французский клуб оригинально отпраздновал выход в полуфинал турнира, опубликовав в своем твиттере видео, на котором герой компьютерной видеоигры «Супер Братья Марио» выбивает логотипы обыгранных соперников и проходит уровень.