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    «Марсель» отпраздновал выход в полуфинал Лиги Европы, опубликовав оригинальное видео

    Накануне состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Марсель» принимал на своем поле «РБ Лейпциг». Встреча завершилась со счетом 5:2. Результат первой игры – 0:1.

    Французский клуб оригинально отпраздновал выход в полуфинал турнира, опубликовав в своем твиттере видео, на котором герой компьютерной видеоигры «Супер Братья Марио» выбивает логотипы обыгранных соперников и проходит уровень.

    Источник: Twitter

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    13.04.2018 07:15
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