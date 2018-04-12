Шунин рассчитывает сыграть на ЧМ-2018

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поговорил о своих перспективах попасть в сборную России. Футболист рассчитывает сыграть на чемпионате мира-2018.

– Попасть в национальную команду — не мечта, а задача. Как и любой другой игрок, я хочу играть за сборную своей страны, тем более на домашнем чемпионате мира.

Очень надеюсь, что у меня будет такой шанс. По крайней мере я сделаю для этого все, а дальше уже будет решать тренер.

– То, что сборную тренирует Станислав Черчесов, с которым вы раньше тоже работали в «Динамо», может помочь вам попасть в национальную команду?

– Все зависит только от игры. От того, как каждый из футболистов проявляет себя. В сборную России вызывают только сильнейших.