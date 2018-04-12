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Шунин рассчитывает сыграть на ЧМ-2018

12 апреля 2018, 20:27
8

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поговорил о своих перспективах попасть в сборную России. Футболист рассчитывает сыграть на чемпионате мира-2018.

– Попасть в национальную команду — не мечта, а задача. Как и любой другой игрок, я хочу играть за сборную своей страны, тем более на домашнем чемпионате мира.

Очень надеюсь, что у меня будет такой шанс. По крайней мере я сделаю для этого все, а дальше уже будет решать тренер.

– То, что сборную тренирует Станислав Черчесов, с которым вы раньше тоже работали в «Динамо», может помочь вам попасть в национальную команду?

– Все зависит только от игры. От того, как каждый из футболистов проявляет себя. В сборную России вызывают только сильнейших.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Динамо Шунин Антон
Комментарии (8)
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absent32
1523554164
не Антоха, Габулов уже купил место
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shinnik
1523554877
с одним глазом? как там пиротравма-то?)
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belrus21
1523555583
Наивный...
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Jarama1987
1523555695
Осетинская лепешка всё равно возьмет Конифея и Монобровое говно
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Shogun
1523556227
Места уже заняты - Акинфеев, Лунев и кореш по оргиям Габулов
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OfaZavr
1523602180
у нас с вратарями порядок, там и более сильные в запасе сидят, Акинфеев в любом случаи первый номер, в лучшем случаи может повезти вторым или третьим съездить.
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zigbert
1523612629
Если только поменять на Габулова.
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yurdin
1523623187
Ага)))Сильнейших))))Кутепов))))
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