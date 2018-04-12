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    Шунин рассчитывает сыграть на ЧМ-2018

    Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поговорил о своих перспективах попасть в сборную России. Футболист рассчитывает сыграть на чемпионате мира-2018.

    – Попасть в национальную команду — не мечта, а задача. Как и любой другой игрок, я хочу играть за сборную своей страны, тем более на домашнем чемпионате мира.

    Очень надеюсь, что у меня будет такой шанс. По крайней мере я сделаю для этого все, а дальше уже будет решать тренер.

    – То, что сборную тренирует Станислав Черчесов, с которым вы раньше тоже работали в «Динамо», может помочь вам попасть в национальную команду?

    – Все зависит только от игры. От того, как каждый из футболистов проявляет себя. В сборную России вызывают только сильнейших.

    Источник: Известия

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    12.04.2018 20:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +577

      yurdin 13 апреля 2018, 15:39

      Ага)))Сильнейших))))Кутепов))))

      0
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      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 12:43

      Если только поменять на Габулова.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 апреля 2018, 09:49

      у нас с вратарями порядок, там и более сильные в запасе сидят, Акинфеев в любом случаи первый номер, в лучшем случаи может повезти вторым или третьим съездить.

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 12 апреля 2018, 21:03

      Места уже заняты - Акинфеев, Лунев и кореш по оргиям Габулов

      0
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      Рейтинг: -1

      Jarama1987 12 апреля 2018, 20:54

      Осетинская лепешка всё равно возьмет Конифея и Монобровое говно

      -1
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      Рейтинг: +481

      belrus21 12 апреля 2018, 20:53

      Наивный...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 апреля 2018, 20:41

      с одним глазом?
      как там пиротравма-то?)

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 12 апреля 2018, 20:29

      не Антоха, Габулов уже купил место

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