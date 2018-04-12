«Манчестер Сити» не изменит трансферные планы после вылета из ЛЧ

Руководство «Манчестер Сити» не планирует вносить коррективы в трансферные планы на предстоящее лето. Болельщики ждали, что после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала эти планы будут пересмотрены.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола планирует подписать будущим летом опорного полузащитника, а также игрока группы атаки.

Напомним, «Манчестер Сити» уступил в четвертьфинале Лиги чемпионов по сумме двух встреч «Ливерпулю» со счетом 1:5.