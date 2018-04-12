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    «Манчестер Сити» не изменит трансферные планы после вылета из ЛЧ

    Руководство «Манчестер Сити» не планирует вносить коррективы в трансферные планы на предстоящее лето. Болельщики ждали, что после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала эти планы будут пересмотрены.

    Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола планирует подписать будущим летом опорного полузащитника, а также игрока группы атаки.

    Напомним, «Манчестер Сити» уступил в четвертьфинале Лиги чемпионов по сумме двух встреч «Ливерпулю» со счетом 1:5.

    Источник: Independent.co.uk

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    12.04.2018 08:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 12 апреля 2018, 09:40

      Пожалуй реально пора вводить ограничение по количеству игроков пренадлежащих одному клубу, а то скоро такие денежные мешки как МС и ему подобные будут иметь на контрактах больше сотни игроков, 80% из которых стартового состава и не увидят!!!

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      Рейтинг: +2909

      zatonn > I_R_O_N_M_A_N 12 апреля 2018, 11:27

      Ну а толку? Сколько бы игроков Пеп не купил, результата в ЛЧ второй год показать не может. Интересно, на сколько хватит долготерпения шейхов?)))

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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > zatonn 12 апреля 2018, 11:53

      Дак и я о том же, ещё бы МС на недоукомплектованность состава жаловаться)

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