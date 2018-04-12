Роналду – первый игрок, забивший 10 голов одной команде в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал автором гола в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:3).

Данный забитый мяч стал 10-м для португальца в противостоянии с туринским клубом. Форвард – первый игрок, который забил одной команде столько голов в Лиге чемпионов.

Матч против «Ювентуса» стал для Роналду 150-м в Лиге чемпионов.

По сумме двух встреч (4:3) мадридский клуб вышел в полуфинал турнира.