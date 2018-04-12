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    Роналду – первый игрок, забивший 10 голов одной команде в Лиге чемпионов

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал автором гола в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:3).

    Данный забитый мяч стал 10-м для португальца в противостоянии с туринским клубом. Форвард – первый игрок, который забил одной команде столько голов в Лиге чемпионов.

    Матч против «Ювентуса» стал для Роналду 150-м в Лиге чемпионов.

    По сумме двух встреч (4:3) мадридский клуб вышел в полуфинал турнира.

    Источник: Gracenote Live

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    12.04.2018 00:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +519

      Dammit 12 апреля 2018, 00:58

      Да футболист-то Роналду хороший, кто бы спорил, но его манера игры-ужас просто. Не знаю, кто как матч смотрел, но лично я увидел только падения от любого, даже малейшего касания. Омерзительно.
      А Юве, безусловно, молодцы. Всей душой заслужили победу и отличнейший камбек, который бы оставил след в истории, если бы не судья.

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 12 апреля 2018, 00:41

      Заслуженный футбольный симулянт.

      1
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      Рейтинг: +38

      vaneavnea109 12 апреля 2018, 00:26

      что же ты про 1 матч против юве так не базарил про Роналду когда он забил лучший гол л.ч

      -2
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      Рейтинг: +102

      Shogun 12 апреля 2018, 00:20

      Да всем пох...й, весь матч валялся, как г...вно весной и просил все время карточки и штрафные, и как всегда судья спешит на помощь

      2
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      Рейтинг: +125

      КВ 30 12 апреля 2018, 00:18

      Ещё не один рекорд поставит

      1
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 12 апреля 2018, 00:16

      Да еще какой гол))))))))))))))

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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 12 апреля 2018, 00:12

      Классная игра - столько эмоций и переживаний!

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