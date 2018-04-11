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    Шалимов: «За что мне стыдно в период работы в «Краснодаре»? Ни за что»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил этап своей работы в краснодарском клубе.

    49-летний специалист покинул свой пост 2 апреля. Шалимов тренировал «Краснодар» с осени 2016 года.

    – За что вам стыдно в период работы в «Краснодаре»?

    – Ни за что.

    – Главное достижение за время работы в клубе?

    – Уважение игроков.

    – Ваша главная ошибка за время работы в клубе?

    – Остался самим собой и продолжил требовать по максимуму – не отпустил чуть-чуть игроков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2018 21:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 апреля 2018, 17:52

      у него инстинкта такого как стыд нет внутри

      0
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    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 12 апреля 2018, 15:15

      No comment (без комментариев) - вот что он должен говорить...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 апреля 2018, 09:59

      такой же как Черчесов, как бы ни косячил все равно считает что все правильно делает.

      1
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 12 апреля 2018, 00:17

      Садырин тренер был. Ты нет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 апреля 2018, 22:57

      Донос, в своё время, подписал. ЧМ - 94 слил.
      Теперь про стыд вспомнил.

      3
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 11 апреля 2018, 22:18

      Трофеи где? Хоть бы бронза здесь... Или там хоть из группы выйти...

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 11 апреля 2018, 22:14

      после ЧМ 1994 года уже ни за что не стыдно

      4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 11 апреля 2018, 21:33

      Я не знаю почему , но не складывает у меня мнение что он тренер !

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит > XaXatyn 11 апреля 2018, 23:44

      Да, какой-то он никакой...

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