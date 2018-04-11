Шалимов: «За что мне стыдно в период работы в «Краснодаре»? Ни за что»

у него инстинкта такого как стыд нет внутри
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил этап своей работы в краснодарском клубе.
49-летний специалист покинул свой пост 2 апреля. Шалимов тренировал «Краснодар» с осени 2016 года.
– За что вам стыдно в период работы в «Краснодаре»?
– Ни за что.
– Главное достижение за время работы в клубе?
– Уважение игроков.
– Ваша главная ошибка за время работы в клубе?
– Остался самим собой и продолжил требовать по максимуму – не отпустил чуть-чуть игроков.