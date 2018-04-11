Шалимов: «За что мне стыдно в период работы в «Краснодаре»? Ни за что»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил этап своей работы в краснодарском клубе.

49-летний специалист покинул свой пост 2 апреля. Шалимов тренировал «Краснодар» с осени 2016 года.

– За что вам стыдно в период работы в «Краснодаре»?

– Ни за что.

– Главное достижение за время работы в клубе?

– Уважение игроков.

– Ваша главная ошибка за время работы в клубе?

– Остался самим собой и продолжил требовать по максимуму – не отпустил чуть-чуть игроков.