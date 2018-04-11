Милнер: «Манчестер Сити» создавал большое давление на нас»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер отметил, что его команда способна выдержать любое давление после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» – хорошая команда, которая создавала большое давление на нас. Первый гол разбудил нас. Тот факт, что мы выдержали дальнейшее давление в первом тайме, говорит многое о парнях», – сказал Милнер после финального свистка.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» завершился со счетом 1:2. Результат первой встречи – 0:3.

Момент, который отобрал у «Ман Сити» полуфинал Лиги чемпионов