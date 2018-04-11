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    Кокорин смотрел с трибун за матчем «Рома» – «Барселона»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин присутствовал на матче «Рома»«Барселона». Известно, что он поддерживает каталонский клуб.

    Кадры со стадиона футболист публиковал в своем инстаграме.

    Источник: Instagram

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    11.04.2018 00:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5873

      maygli 11 апреля 2018, 12:41

      Заманили, ёпть, 3 штуки в свои ворота.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 11 апреля 2018, 07:18

      Даун

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 апреля 2018, 02:05

      Стадик конечно допотопный у Ромы, в плане обзора с трибун... Неужели Россия хоть в чём-то обойдёт Италию в футбольном плане?) Стадики у нас к чемпу + Краснодар, просто шикарные)

      1
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > ivanthebest 11 апреля 2018, 08:02

      Вернуть на Лужу беговую дорожку - обзор будет не лучше.

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