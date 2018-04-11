Кокорин смотрел с трибун за матчем «Рома» – «Барселона»

Заманили, ёпть, 3 штуки в свои ворота.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин присутствовал на матче «Рома» – «Барселона». Известно, что он поддерживает каталонский клуб.
Кадры со стадиона футболист публиковал в своем инстаграме.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин присутствовал на матче «Рома» – «Барселона». Известно, что он поддерживает каталонский клуб.
Кадры со стадиона футболист публиковал в своем инстаграме.
Стадик конечно допотопный у Ромы, в плане обзора с трибун... Неужели Россия хоть в чём-то обойдёт Италию в футбольном плане?) Стадики у нас к чемпу + Краснодар, просто шикарные)
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