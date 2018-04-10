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    Гвардиола: «Для выхода в полуфинал нужны идеальные условия»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что если его команде удастся провести идеальный ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», то «горожане» смогут пробиться в полуфинал турнира.

    «Чтобы пройти дальше, мы должны провести почти идеальный матч – создавать моменты, показывать отличную реализацию и не позволять соперникам много атаковать. Для выхода в полуфинал нужны идеальные условия. У нас есть еще 90 минут, а в футболе случиться может что угодно.

    Если пропустим, сдаваться не нужно. Мы это делали уже много раз – создавали много голевых моментов за короткий отрезок времени. Моменты нужно реализовывать. Если не получилось, нужно играть дальше и создавать еще», – считает испанский специалист.

    Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Счет первого матча – 0:3.

    Источник: УЕФА

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    10.04.2018 06:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 10 апреля 2018, 23:33

      Условия не поможет, если удача не твоей стороны

      0
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 10 апреля 2018, 09:43

      Видимо настрой у Ман Сити будет отменным - тем интересней будет игра.

      2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 10 апреля 2018, 09:30

      Для выхода в полуфинал Гвардиоле нужен другой клуб! Ах-ха-ха!

      0
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 10 апреля 2018, 06:51

      Пропустят один и всё. Главное Ливерпулю забить первыми

      0
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