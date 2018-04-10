Гвардиола: «Для выхода в полуфинал нужны идеальные условия»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что если его команде удастся провести идеальный ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», то «горожане» смогут пробиться в полуфинал турнира.

«Чтобы пройти дальше, мы должны провести почти идеальный матч – создавать моменты, показывать отличную реализацию и не позволять соперникам много атаковать. Для выхода в полуфинал нужны идеальные условия. У нас есть еще 90 минут, а в футболе случиться может что угодно.

Если пропустим, сдаваться не нужно. Мы это делали уже много раз – создавали много голевых моментов за короткий отрезок времени. Моменты нужно реализовывать. Если не получилось, нужно играть дальше и создавать еще», – считает испанский специалист.

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Счет первого матча – 0:3.