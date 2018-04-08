Каррера: «Хочу остаться в «Спартаке», но это не зависит от меня. Надо спрашивать у Федуна»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о своем будущем. Итальянец хочет остаться в московском клубе.

Действующий контракт специалиста рассчитан до середины 2019 года. Каррера тренирует «Спартак» с лета 2016 года.

«Я хочу остаться, но это не зависит от меня. Надо спрашивать у Федуна (владелец клуба – прим. ред.). Я стараюсь делать свою работу, стараюсь радовать руководство и болельщиков. Я делаю свою работу со страстью», – сказал Каррера.