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    Каррера: «Хочу остаться в «Спартаке», но это не зависит от меня. Надо спрашивать у Федуна»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о своем будущем. Итальянец хочет остаться в московском клубе.

    Действующий контракт специалиста рассчитан до середины 2019 года. Каррера тренирует «Спартак» с лета 2016 года.

    «Я хочу остаться, но это не зависит от меня. Надо спрашивать у Федуна (владелец клуба – прим. ред.). Я стараюсь делать свою работу, стараюсь радовать руководство и болельщиков. Я делаю свою работу со страстью», – сказал Каррера.

    Источник: Sport24

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    08.04.2018 21:33
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 10:54

      правильно Массимо, продолжай так же хорошо делать свою работу, а руководство разберется в вопросах контракта.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 9 апреля 2018, 04:44

      Ещё сезон ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100700

      zigbert 8 апреля 2018, 22:54

      Федун все прекрасно понимает.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17844

      ilichkadr 8 апреля 2018, 22:19

      Массимо, если не будешь просить повышения зарплаты, то останешься однозначно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 апреля 2018, 22:15

      Искренне рад за "Спартак". Чемпионами стали, борьба за золото в РФПЛ только обострилась, где три основных претендента: "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА! Постоянно выигрывать чемпионат никому не удастся, но ничего сегодня ещё не решено, хотя у "Локо" шансы и предпочтительнее. Тем интересней будет финиш!

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1

      dumabez 8 апреля 2018, 22:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -8
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    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 8 апреля 2018, 21:57

      По-моему выбор очевиден, даже обсуждать нечего!

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 8 апреля 2018, 21:53

      Федь-н-дун, ну ты же добрый парень...???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 апреля 2018, 21:52

      мы все подпишем петицию Федуну ВАШИ БОЛЕЛЫ КБ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫ К ВАМ СИНЬОР МАССИМО

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 8 апреля 2018, 21:42

      С Федуном мы вопрос решим,!!!!Оставайся Массимо!!!!!!!!!!

      13
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