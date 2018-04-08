Моуринью готов отпустить Погба и Марсьяля в «ПСЖ» в обмен на Неймара

«ПСЖ» хочет заполучить двух игроков «Манчестер Юнайтед» – полузащитника Поля Погба и нападающего Антони Марсьяля.

По информации источника, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью готов отпустить обоих футболистов в Париж, но при этом потребует включить в сделку форварда Неймара. Также «красные дьяволы» готовы доплатить еще около 57 миллионов евро.

Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом за 222 миллиона евро.