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    Моуринью готов отпустить Погба и Марсьяля в «ПСЖ» в обмен на Неймара

    «ПСЖ» хочет заполучить двух игроков «Манчестер Юнайтед» – полузащитника Поля Погба и нападающего Антони Марсьяля.

    По информации источника, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью готов отпустить обоих футболистов в Париж, но при этом потребует включить в сделку форварда Неймара. Также «красные дьяволы» готовы доплатить еще около 57 миллионов евро.

    Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом за 222 миллиона евро.

    Источник: Daily Star

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    08.04.2018 14:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 13 апреля 2018, 10:49

      Следующая новость,я так понимаю, будет мю отпускает пол состава и допалчивает 10млн.

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 8 апреля 2018, 22:47

      А вот интересно в ПортугаЛЛии квн есть???Очень смахивает на какую то не очень удачную шутку...Либо у переводчика с мозгом что то произошло.

      0
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      Рейтинг: +64

      baltica 8 апреля 2018, 18:59

      маловато...

      1
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      Рейтинг: +74

      seva81 8 апреля 2018, 17:45

      В свете последних новостей про Неймара (возможно "желтых"),вряд ли кто захочет с ним связываться...

      0
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      Рейтинг: +10

      MaxBrainyGame 8 апреля 2018, 15:11

      Чувствую, если Погба выдаст еще пару таких матчей и он будет требовать самую высокую зарплату в мире

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 8 апреля 2018, 15:05

      полная чушь, но в наше время все реально

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      Рейтинг: +122

      Эльхан 8 апреля 2018, 14:42

      снова кря...

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